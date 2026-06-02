Movilidad
Cangas desmonta unas escaleras para ganar espacio en la Rúa Fomento
Los vecinos pedían la medida para mejorar la accesibilidad
El Concello de Cangas inició ayer la retirada de la barandilla y de las escaleras de acceso a una vivienda particular situada en la Rúa Fomento, en pleno casco histórico. La actuación da respuesta a una demanda vecinal para mejorar la accesibilidad en un tramo del vial que, debido a estos elementos, quedaba muy estrecho y dificultaba el paso de personas con sillas de ruedas o carritos de bebé.
La alcaldesa, Araceli Gestido, explicó que el Concello alcanzó un acuerdo con la propiedad para asumir la ejecución de la obra, evitando así acudir a un proceso judicial que podría haberse prolongado durante años.
Durante los trabajos fue necesario cortar el paso, ya que hubo que romper las piedras que formaban las escaleras. La regidora señaló que, aunque las quejas vecinales comenzaron con la instalación de la barandilla, el gobierno local aprovechó las conversaciones con el propietario para retirar también las escaleras y mantener la alineación del resto de la calle. Con esta intervención, el Concello gana el espacio necesario para mejorar la movilidad en la zona.
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