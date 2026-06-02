Al lado del astillero de Purro
Cae uno de los árboles del paseo de Banda do Río sin causar heridos
La brigada del Concello valorará este miércoles su estado y las medidas a adoptar
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Bueu
Uno de los árboles del paseo de Banda do Río, en las inmediaciones del antiguo astillero de Purro, se desplomó en la tarde de este martes tras romper a la altura de la copa y cayó sobre una de las zonas ajardinadas. Afortunadamente no causó daños personales.
La brigada del Concello de Bueu acudirá este miércoles a la zona para valorar el estado del árbol y adoptar una decisión sobre su futuro. A priori todo indica que será necesario talarlo en varios tramos para garantizar la seguridad y evitar posibles accidentes.
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