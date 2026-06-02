Cae uno de los árboles del paseo de Banda do Río sin causar heridos

Uno de los árboles del paseo de Banda do Río, en las inmediaciones del antiguo astillero de Purro, se desplomó en la tarde de este martes tras romper a la altura de la copa y cayó sobre una de las zonas ajardinadas. Afortunadamente no causó daños personales.

La brigada del Concello de Bueu acudirá este miércoles a la zona para valorar el estado del árbol y adoptar una decisión sobre su futuro. A priori todo indica que será necesario talarlo en varios tramos para garantizar la seguridad y evitar posibles accidentes.