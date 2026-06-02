Los alumnos de O Morrazo, "desconcertados" con la cantante Rosalía y con el error en la pregunta de Historia

Ya sea Selectividad, ABAU o PAU, la Prueba de Acceso a la Universidad sigue siendo un momento inolvidable en la vida de los estudiantes y hoy lo fue en el primer día de este examen para los más de 250 alumnos de O Morrazo que acudieron, en el caso de Cangas y Moaña al campus de Vigo yen el caso de Bueu, al de Pontevedra para el primero de los tres días de duración de esta prueba. A las 10:00 se estrenaba la PAU con Lengua Castellana y Literatura, uno de los cuatro exámenes obligatorios de la PAU junto a Historia o Filosofía, Inglés y Lengua Gallega y Literatura. "Salieron desconcertados con el texto a comentar", asegura el profesor de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio (Economía) del IES Rodeira de Cangas, Antón Pire, que acompañó al grupo de 66 estudiantes de este centro: "Era un texto que relacionaba a Rosalía la cantante con un médico y la espiritualdiad". De hecho, la cantante Rosalía fue la gran protagonista en la mañana de la PAU junto al error en una de las preguntas del segundo de los examenes para quienes eligieron Historia de España y se encontraron con una pregunta de semejanzas y diferencias sobre las corrientes obreras y anarquistas en el bloque de contenidos y ello generó cierto caso entre el alumnado. Ya por la tarde otro error en el examen de Dibujo hizo que los estudiantes salieran una media hora más tarde de lo previsto.

Alumnos de Rodeira ya dentro del aula. / Fdv

El texto elegido para Lengua fue una reseña publicada por la escritora María de la Pau Janer, en noviembre pasado, en La Vanguardia, a raíz de la publicación del último disco de la cantante Rosalía " "Lux" en el que analiza el regreso de la espiritualidad al centro del debate cultural a través también del doctor Sans Sagarra, estudioso de las experiencias cercanas a la muerte, que lleva años documentando testimonios de personas que aseguran haber visto "una luz inmensa".

Estudiantes del María Soliño de Cangas. / Fdv

La docente que iba con los 93 alumnos y alumnas del IES María Soliño de Cangas asegura también que los estudiantes salieron de esta primera jornada "con boas sensacións" y añade que no les parecieron difíciles las pruebas. En este primer día, además de Lengua Castellana y LIteratura, y de elegir entre Historia de España e Historia de la Filosofía, tenían las opciones de Geología, Matemáticas, Técnicas de Expresión Gráfico-PLástica, Movimientos culturales, además de Dibujo técnico y la segundaa Lengua Extranjera (alemán, francés, inglés, italiano y portugués) e Historia de la Música y de la Danza.

Desde el IES As Barxas en Moaña acudieron 36 alumnos y la profesora que iba con ellos asegura que salieron bastante contentos, aunque coincidieron también en que el texto para hacer el comentario les pareció complicado porque iba precisamente sobre espiritualdiad y el sentido de la vida. Por la mañana los 34 alumnos del IES A Paralaia (Moaña) salieron bastante contentos con la salvedad del error en el examen de Historia de España que "les molestó un poco". De Matemáticas señalaron que no fue difícil y acabaron también contentos de los que tenían segundo idioma. Otra cosa fueron los alumnos de Dibujo debido a los errores y que no llegaba el tiempo. El director del instituto entiende que pese a estos inconvenientes y sobre todo la confusión en Historia, los exámenes eran asequibles.

Alumnos de As Barxas repasando en el pasillo. / Fdv

El alumnado del IES Johan Carballeira de Bueu realiza los exámenes de la PAU en la Facultad de Ciencias de la Educación, dentro del campus de Pontevedra de Universidade de Vigo. Son un total de 26 estudiantes, entre los que se incluyen tres que ya se examinaron el año pasado y que acuden para intentar subir nota. Los nervios eran evidentes, aunque después del primer examen esa tensión se relajó. “Empezaron por el de Lengua Castellana, que les resultó asequible y eso les dio más confianza”, explicaba el profesor que les acompañaba.

Este año la conocida como selectividad viene acompañada de unas medidas de seguridad mucho más estrictas. “Se controlaba todo el material con el que entraban en el aula, incluso las botellas de agua. Tenían que ser transparentes y si tenían etiqueta había que arrancarla”, explican. Eso significaba que tampoco se podía acceder con los habituales termos o botes opacos. Los controles también incluyeron barridos para detectar posibles dispositivos electrónicos. “En nuestra aula no pasó nada, pero en otra sí que pitó. Pero al final se trataba de un emisor de la Wi-Fi de la propia facultad”, cuentan.

Entre algunos de los estudiantes de Bueu también había malestar por la formulación de una de las preguntas del examen de Historia de España, que no se ajustaría a los criterios y orientaciones que se explicaron previamente. Entre el alumnado había división de opiniones, entre quienes se planteaban impugnar y quienes entendían que eso les podía perjudicar.

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Los nervios estuvieron a punto de jugarle una mala pasada a uno de los jóvenes de Bueu. Antes de comenzar todos reciben una hoja con una serie de códigos de barras identificativos y que deben pegar en el examen antes de entregarlo. Uno de ellos se olvidó de este paso, lo que en la práctica equivale a un no presentado. “Afortunadamente los examinadores se dieron cuenta y nos avisaron, así que pudimos localizarle y pudo adjuntar el código”, cuentan desde el IES Johan Carballeira.