La vivienda se encarece otro 3,7% en Moaña el último año

La escalada de precios de la vivienda en O Morrazo no se detiene, aunque en mayo dio un respiro en Cangas. A unos alquileres cada vez más elevados y escasos se suma el encarecimiento de la vivienda de segunda mano, especialmente en Moaña.

Según el último informe del portal inmobiliario Fotocasa, correspondiente al mes de mayo, el precio del metro cuadrado en la villa moañesa se sitúa ya en una media de 2.182 euros. Esta cifra supone un incremento del 3,7% respecto al mismo periodo del año anterior. El mercado inmobiliario de Cangas, por su parte, refleja una ligera caída del 2% en el precio de la vivienda durante el último año, un descenso que se concentró íntegramente en el mes de mayo. Con todo, las viviendas en la villa canguesa siguen siendo más caras que en Moaña, con un precio medio de 2.486 euros por metro.

El encarecimiento se mantiene pese a que la construcción ha recuperado actividad. En Moaña hay actualmente cuatro promociones en marcha: dos en O Rosal, una en la céntrica calle Ramón Cabanillas y otra en Sisalde. En Cangas, mientras tanto, está a punto de concluir un nuevo inmueble frente al aparcamiento de Rodeira. Además, en las proximidades, en la calle Concepción Arenal, está prevista la construcción de otro edificio en un solar que ahora ocupa una casa. La previsión es sacar al mercado 35 pisos de dos y tres dormitorios.