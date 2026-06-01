Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
La portavoz del PP de Cangas, Loli Hermelo, entregó a la Reina una pieza elaborada a mano por Carmucha, integrante de la Asociación de Vecinos de Gandón
El Día de las Fuerzas Armadas celebrado en Vigo dejó también un momento especial para Cangas. La portavoz del PP cangués, Loli Hermelo, entregó a la reina Letizia una mantilla artesanal realizada íntegramente a mano por Carmucha, una vecina de Aldán vinculada a la Asociación de Vecinos de Gandón.
Según trasladó el PP de Cangas a través de sus redes sociales, Hermelo adquirió la pieza en un mercadillo solidario organizado por este colectivo vecinal, una asociación integrada mayoritariamente por mujeres y dedicada a dinamizar la vida social del rural cangués.
La formación popular destacó el valor simbólico de la mantilla, a la que definió como «una pieza cargada de identidad» y como ejemplo del talento artesanal que permanece muchas veces fuera de los grandes focos. El obsequio permitió, según el PP, dar visibilidad al trabajo minucioso de Carmucha y al papel de la Asociación de Vecinos de Gandón en la parroquia de Aldán.
De acuerdo con el relato difundido por los populares, la reina Letizia recibió el regalo con cariño y trasladó su intención de utilizar la mantilla cuando tenga ocasión. También habría expresado su deseo de hacer llegar personalmente su agradecimiento a Carmucha y al conjunto de la asociación por su labor.
Desde el PP de Cangas subrayaron el «orgullo» que supone que el trabajo vecinal y artesanal del municipio haya tenido presencia en una jornada institucional como la celebrada en Vigo con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.
«Grazas, Carmucha, e grazas á Asociación Veciñal de Gandón-Aldán por ser as mellores embaixadoras do que somos», señalaron los populares en su publicación.
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