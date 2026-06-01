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Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo

La portavoz del PP de Cangas, Loli Hermelo, entregó a la Reina una pieza elaborada a mano por Carmucha, integrante de la Asociación de Vecinos de Gandón

La reina Letizia recibe la mantilla de Loli Hermelo.

La reina Letizia recibe la mantilla de Loli Hermelo. / PP de Cangas

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Marta Clavero

Marta Clavero

El Día de las Fuerzas Armadas celebrado en Vigo dejó también un momento especial para Cangas. La portavoz del PP cangués, Loli Hermelo, entregó a la reina Letizia una mantilla artesanal realizada íntegramente a mano por Carmucha, una vecina de Aldán vinculada a la Asociación de Vecinos de Gandón.

Según trasladó el PP de Cangas a través de sus redes sociales, Hermelo adquirió la pieza en un mercadillo solidario organizado por este colectivo vecinal, una asociación integrada mayoritariamente por mujeres y dedicada a dinamizar la vida social del rural cangués.

La formación popular destacó el valor simbólico de la mantilla, a la que definió como «una pieza cargada de identidad» y como ejemplo del talento artesanal que permanece muchas veces fuera de los grandes focos. El obsequio permitió, según el PP, dar visibilidad al trabajo minucioso de Carmucha y al papel de la Asociación de Vecinos de Gandón en la parroquia de Aldán.

De acuerdo con el relato difundido por los populares, la reina Letizia recibió el regalo con cariño y trasladó su intención de utilizar la mantilla cuando tenga ocasión. También habría expresado su deseo de hacer llegar personalmente su agradecimiento a Carmucha y al conjunto de la asociación por su labor.

Desde el PP de Cangas subrayaron el «orgullo» que supone que el trabajo vecinal y artesanal del municipio haya tenido presencia en una jornada institucional como la celebrada en Vigo con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.

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«Grazas, Carmucha, e grazas á Asociación Veciñal de Gandón-Aldán por ser as mellores embaixadoras do que somos», señalaron los populares en su publicación.

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