La Mesa da Sanidade de Moaña convoca una protesta «silenciosa» ante el nuevo centro de salud el día de su apertura y llama a una marcha masiva el domingo 14

La Mesa da Sanidade de Moaña se reunió este lunes de forma urgente tras la decisión de la Consellería de Sanidade de abrir el nuevo centro de salud el próximo lunes 15 de junio, aunque manteniendo el Punto de Atención Continuada (PAC) centralizado en Cangas.

Representantes del BNG y del PSOE, así como de colectivos como la Plataforma en Defensa da Sanidade, valoraron de forma muy negativa el modelo elegido por la Xunta para prestar atención urgente las 24 horas en el nuevo centro de salud. «Tener un médico más por las tardes y que la ambulancia de soporte vital avanzado acuda a una casa cuando ocurra una emergencia no es tener el PAC», sostienen.

En la reunión, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, señaló que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, «declaró de forma clara y manifiesta el incumplimiento del convenio firmado con el Concello» al no abrir el nuevo centro con el PAC. Ante esta situación, se acordó, como una de las medidas de presión, convocar una concentración silenciosa el propio 15 de junio, día de la puesta en marcha de la nueva dotación sanitaria. Será a las 20.00 horas, a las puertas del centro.

Además, se mantiene la manifestación prevista para el día anterior, el domingo 14 de junio. La intención de la Mesa da Sanidade es reforzar el llamamiento a esta marcha por las calles del centro urbano. «Tiene que ser una respuesta masiva. Es más importante que nunca esta movilización, tras constatar que el nuevo centro de salud abrirá sus puertas sin nuestro servicio de urgencias, que permanece secuestrado en Cangas», argumenta la alcaldesa.

En cuanto a las concentraciones semanales ante la Casa do Mar, que acumulan ya 238 convocatorias consecutivas, se acordó mantenerlas y trasladarlas al nuevo centro de Sisalde en cuanto abra sus puertas.

El paso definitivo sería la vía judicial. El gobierno local «ya trabaja» en la redacción de un recurso contencioso-administrativo, que se presentará si esta misma semana no es convocado a una reunión con responsables del Sergas para buscar una solución a la demanda de urgencias, vigente desde marzo de 2020. «Como ya anunciamos, daremos esta semana de margen. De momento, a lunes, todavía no nos han llamado para una reunión», apunta la regidora. Tras la visita a la nueva instalación del pasado viernes, el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, prometió que se produciría ese contacto.

Según ha podido saber FARO, el propio Puente estuvo ayer en la villa, implicado en las tareas de traslado de medios, como equipos informáticos, desde la Casa do Mar al nuevo centro de salud.

Renegociar el convenio

Tras la Mesa da Sanidade el concejal del PSOE, Mario Rodríguez, que asistió a la cita, explicó la postura de su partido. Mantiene que fue "un error" firmar un convenio con la Xunta que vincula el PAC en Moaña a la futura construcción de un Centro Integral de Saúde (CIS) comarcal en Cangas. Reclama, además de luchar por recuperar las urgencias centralizadas en Cangas, que el Concello trate de renegociar dicho concenio garantizando que Moaña nunca perdería el PAC al abrirse el CIS. Rodríguez muestra también "dudas" sobre la estrategia de judicializar este conflicto, sobre todo por los dilatados tiempos de la Justicia. "Cuando haya una sentencia firme es muy probable que el CIS de Cangas ya esté construido y el problema seguirá siendo el mismo", concluye.