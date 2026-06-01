La mejora del centro de Beluso completa presupuesto: la Diputación confirma 200.000 euros más dentro del Plan +Provincia 2026

Uno de los proyectos más ambiciosos del Concello de Bueu para los próximos meses ya tiene asegurada toda la financiación. Se trata de la obra de humanización de la Rúa Nova de Beluso y sus alrededores, una actuación que casi a continuación se verá complementada con la urbanización de la unidad de actuación contigua. El gobierno local acaba de recibir la confirmación de una partida de casi 200.000 euros dentro del Plan +Provincia 2026, que se unen a los 597.367 euros concedidos previamente a través del II Plan Extra. Dos programas financiados por la Diputación de Pontevedra.

Esta reurbanización comprende una superficie de más de 4.000 metros cuadrados, en la que figuran la Praza da Rúa Nova [el antiguo campo de fiestas] y tres viales titularidad del Concello que comunican con la carretera EP-1301 (la que une el centro de Beluso con el polígono de Castiñeiras y competencia de la Diputación) y la PO-315 (el vial de la Xunta entre Bueu-Beluso-Aldán).

La adjudicación de fondos a través del Plan +Provincia 2026 y del II Plan Extra completa el total del presupuesto de un proyecto que previamente se quedó a las puertas de conseguir financiación a través del Plan PON2030. La intervención pretende aumentar el espacio peatonal, crear nuevas zonas ajardinadas y la conservación del arbolado existente para reforzar las zonas de sombra y se mejorará el entorno del cruceiro situado al pie de la EP-1301 para su puesta en valor.

Una vez confirmada la asignación de estos fondos el gobierno local de Bueu ha decidido convocar una reunión informativa con el vecindario, en la línea de la celebrada hace unos días con el proyecto de Pazos Fontenla. Esa cita será este jueves a las 20.30 horas en la Casa do Pobo, con el objetivo de explicar en qué consiste la intervención proyectada y sus implicaciones.

En paralelo, desde el consistorio prosiguen con la tramitación del plan de urbanización de la unidad de actuación POL-12, situada delante de la Casa do Pobo, y que se enviará a la Consellería de Medio Ambiente para su trámite de evaluación ambiental.