O Rompeolas
Un homenaje más que merecido a Eduardo Mallo
Hay personas que son sinónimo de bondad y generosidad. Una de ellas es el sacerdote Eduardo Mallo, que se merece todos los homenajes habidos y por haber. Este domingo fueron los vecinos de Beluso, a donde acude a dar misa y colaborar en lo que haga falta, quienes organizaron una comida y un reconocimiento en el restaurante O Pereiro, en O Hío. ¡Es de bien nacido ser agradecido!
A la playa hasta por la mañana
Los amantes de la playa están aprovechando estos días de sol. Tanto que ayer los arenales tenían una alta afluencia de bañistas incluso durante la mañana. Está bien que no den por sentado que el buen tiempo seguirá ahí ya hasta el verano porque las previsiones anuncian al menos algo de precipitaciones en la semana que empieza hoy. Por si acaso conviene exprimir en todo lo posible cada rayo de sol que caiga.
El fútbol en la vía pública, ese debate sin fin en Cangas
Las quejas por los niños que juegan al fútbol en paseos y vías públicas del centro de Cangas están levantando uno de esos debates tan de O Morrazo en los que nadie da el brazo a torcer y por lo tanto el consenso parece imposible de encontrar. Y eso que ahora hay pocos niños, si las generaciones tan jóvenes llegan a ser tan numerosas como en los años 80, el conflicto podría escalar mucho más. Lo que sí parece una realidad es que las pistas poliderportivas de parques y alamedas están bastante saturadas y para usarlas casi hay que coger vez, como en la carnicería.
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