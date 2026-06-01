Una fiesta del deporte escolar en San Roque (Cangas)

El colegio de San Roque, en Cangas, organizó este fin de semana la decimoquinta edición de su cross escolar que reunió a cientos de participantes de los centros educativos de O Morrazo y alrededores. Una jornada de deporte y convivencia organizada por la ANPA con la imprescindible colaboración de numerosas entidades y voluntarios.

El cross incluía categorías desde biberones hasta carreras para las familias en un ambiente festivo y de compañerismo. Un buen inicio de domingo para luego por la tarde animar al Frigoríficos del Morrazo en el cercano pabellón de O Gatañal.

Categoría biberón

En biberón el podio fue para Naim Pérez Vila (CEIP Santiago Apóstol), seguido de Nicolás Martínez Núñez (EI Dalila) y Alba Lemos González (Caracol). En pitufos de 3 años femenino, las tres primeras plazas fueron para Carmen Reis Martínez (CEIP Seara), Vega Martínez Costa (CRA Barciela-Vilaboa) y Xiana Rodríguez Gil (CEIP San Roque); y en masculino fueron Lois Bargiela Gregorio (CEIP Reibón), Neyzan Velay Barcia (Reibón)y Martín Domínguez Fiel (CEIP Castrillón).

Pitufos de 4 años

En pitufos de 4 años, la carrera femenina tuvo un podio integrado por Lucía Lavariñas Otero (Castrillón), Carmen Fernández Rurán (Reibón) y Uxía Rodríguez Villaverde (Castrillón). En masculino hubo categoría A y B. En la primera, las tres primeras posiciones fueron para Bruno Román Pérez (CEIP Igrexa Valladares), Brais Rodríguez Villaverde (Castrillón) y Piero Pena Álvarez (CEIP A Rúa). En la B fueron Samuel Iglesias Bermúdez (San Roque), Eli Barreiro Cordeiro (San Roque) y Dylan Chapela Cordeiro (Reibón).

Pitufos de 5 años

La categoría de pitufos se cerró con los de 5 años. Las tres primeras chicas fueron Gala Menéndez Fernández, Sora Gil Agulla y Noa Puga Gestido, las tres de Castrillón. En chicos, el podio fue para Kylian Vila Vila (CEIP Sobreira), Jacobo Díaz Vázquez (Reibón) y Jorge Pérez Cordeiro (CPR Sagrada Familia).

Minibenjamín

En la categoría minibenjamín femenina, las primeras en cruzar la meta fueron María Fandiño Barreiro (CPR Compañía de María), Alicia Núñez Martínez (Compañía de María) y Marina Piñeiro Taboada (San Roque). En masculino A, el podio fue para Leo Román Pérez (Igrexa Valladares), Roi Sánchez Solla (San Roque) y Gael Pascual Alonso (Igrexa Valladares). Y en masculino B fueron Roi Chapela Portela (CEIP Tirán), Marcos Rial Prach (San Roque) y Simón Pérez Arribas (Sobreira).

Benjamín

En benjamín femenino, las más veloces fueron Ánxela Caballero Martínez (A Pedra), Nora Fonseca Thellier (San Roque) y Clara Lemos Vázquez (Castrillón). Y en la prueba masculina fueron Mario Pérez Arribas (Sobreira), Diego Mayán Álvarez (CEIP Riomaior) y Nils Fernández-Prieto Duits (San Roque).

Alevín

La carrera alevín femenina tuvo un podio formado por Lena Bermúdez Vilas, Valentina Refojos Santos (A Rúa) y Mar Fazanes Bermúdez (A Pedra), mientras que en chicos los primeros en cruzar la línea de meta fueron Xosé González Barreiro (Nazaret), Gael Pérez Vila (Santiago Apóstol) y Pedro Juncal Rodal (Nazaret).

Carreras populares y de familias

El XV Cross de San Roque se completó con las carreras populares y de familias. En la prueba popular femenina, la ganadora fue Elsa Marcos Santiago (IES María Soliño), seguida por Cristina Otero Martínez (San Roque) y Vera Boubeta Rodal (IES Rodeira). En la categoría masculina venció Marcos Carballo García, con Raúl González Martínez (San Roque) como segundo y Maykel Portela Portela como tercero.

En la carrera para las familias del colegio de San Roque, en el caso de las madres ganó Alba Antepazo Fonseca, seguida por Alejandra Camiña García y Vanesa Fernández Martínes. Y entre los padres, el primero fue Bernardo Cao Gómez, acompañado en el podio por David Correa Vicente y José Manuel Guimeráns González.

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Más allá de los resultados individuales, el XV Cross Escolar de San Roque volvió a demostrar que el deporte es una herramienta fundamental para promover valores como el esfuerzo, el respeto, la convivencia y la vida saludable, tal como resumían al final de la prueba desde la ANPA del colegio de la parroquia de Darbo.