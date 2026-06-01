Un pescador muere en Udra y encuentran en Baiona el cuerpo del bañista desaparecido en Barra

El verano aún no ha comenzado, pero en la comarca de O Morrazo el último fin de semana de mayo deja un anticipo trágico. A la desaparición de un vecino de Vigo de 70 años el sábado en la playa de Barra, en Cangas, hay que unir el accidente de un pescador recreativo ocurrido este domingo por la mañana en Cabo Udra, en Bueu. El hombre –José Ramilo, de unos 50 años y natural de O Porriño– fue rescatado por el helicóptero «Pesca 1» del Servizo de Gardacostas de Galicia trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Durante ese traslado se le realizaron maniobras de recuperación cardiorrespiratoria, aunque finalmente habría fallecido.

Por otro lado, el cuerpo del vecino de Vigo al que se le había perdido el rastro en Barra fue localizado, también sin vida, antes de las 20.00 horas del domingo en el litoral de Baiona. También fue necesario que acudiese el helicóptero para poder sacar el cadáver del agua, después de acudir una lancha de la Guardia Civil. El oleaje y el peligro de una zona de rocas impidió sacarlo directamente por vía marítima.

B. T.

La jornada dominical había arrancado con la reactivación del operativo del sábado para intentar localizar al vecino de Vigo que estaba desaparecido desde la tarde del sábado, cuando se encontraba en la playa de Barra. Durante esas labores de búsqueda saltó la alerta de un nuevo suceso en el litoral de O Morrazo, esta vez en Cabo Udra. Los familiares de un pescador recreativo alertaron al 112 que estaban intentando ponerse en contacto con el hombre, pero que este no respondía a las llamadas de teléfono. Fue entonces cuando decidieron acercarse al lugar al que solía acudir a pescar y solo encontraron la caña y otras pertenencias. De inmediato el operativo de búsqueda se trasladó hacia Cabo Udra, con agentes de la Guardia Civil, Gardacostas de Galicia y el helicóptero «Pesca 1».

La zona de rocas en la que estaba pescando el fallecido, con allegados buscándolo a primera hora de la tarde. / Gonzalo Núñez

Este pescador acudió junto a su familia y allegados a pasar el día en el entorno natural de Cabo Udra. El hombre se dirigió desde el merendero de Chan de Esqueiros a pescar a una zona de rocas situadas a la derecha de la playa de Ancoradouro. Alrededor del mediodía los familiares intentaron ponerse en contacto con él a través del teléfono móvil y como no obtenían respuesta se desplazaron al entorno donde solía pescar, una zona de difícil acceso. Solo encontraron la caña de pescar y otros efectos personales, por lo que avisaron de inmediato a la central del 112.

Poco antes de las 14.30 horas se confirmó que el helicóptero «Pesca 1» localizó a este vecino de O Porriño y logró rescatarlo. Una vez izado el cuerpo, a la aeronave se le practicaron maniobras de recuperación, aunque las fuentes consultadas explican que finalmente no se pudo salvar su vida.

Mientras tanto siguió, hasta su aparición a última hora de la tarde, la búsqueda del vecino de Vigo de unos 70 años desaparecido el sábado en la playa de Barra. Este domingo se sumaron al despliegue nuevos medios, como la Unidad Operativa de Drones del Grupo de Apoyo Logístico (GALI), que depende de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), que se desplazó en la noche del sábado y que regresó este domingo. A las tareas de búsqueda por mar se unió la embarcación “SalvaCangas 5”, de Protección Civil Cangas, junto a Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Guardia Civil y Policía Local. Fuentes del operativo confirmaron que el desaparecido tenía problemas de movilidad y la principal hipótesis es que sufriese algún tipo de percance cuando se estaba bañando. Sobre la arena estaba su toalla con sus pertenencias y en el entorno permanecía estacionado su automóvil.