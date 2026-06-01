Más de 250 estudiantes de la comarca inician hoy el examen de sus vidas

La mayoría del alumnado de 2.º de Bachillerato de O Morrazo se enfrenta desde hoy y hasta el jueves a uno de los retos más importantes de su etapa educativa. Comienza la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), con los estudiantes de los centros de Cangas y Moaña examinándose en las facultades del campus de Vigo, mientras que los de Bueu lo harán en Pontevedra.

Este año son 255 los jóvenes de la comarca que tratarán de alcanzar la nota necesaria para acceder a los grados deseados, lo que rompe la tendencia a la baja de los últimos años. En 2025 se habían presentado 235 estudiantes de O Morrazo y en 2024 lo hicieron 248. La cifra actual supone 20 aspirantes más que en el ejercicio anterior.

Por institutos, destacan los dos centros públicos de Cangas. El IES María Soliño encabeza la lista con 87 estudiantes que intentarán lograr la nota necesaria para acceder al grado elegido. De ellos, 78 cursaron este año 2.º de Bachillerato, de los 93 alumnos matriculados en este nivel. Otros seis se presentan por segunda vez para intentar subir nota y tres acuden a la PAU tras cursar un ciclo formativo.

Varias jóvenes apurando los últimos días de estudio en la Casa da Cultura de Cangas. / Gonzalo Núñez

En segundo lugar se sitúa el IES Rodeira, también de Cangas, con 59 jóvenes en la PAU. Todos proceden del último curso de Bachillerato, que en el año académico 2025/2026 contó con 66 estudiantes en este centro. Sin salir de Cangas, el colegio Casa de la Virgen lleva a los exámenes a 16 alumnos de los 21 que cursaron 2.º de Bachillerato.

En Moaña, el IES As Barxas cuenta este año con 36 alumnos en la PAU de unos 60 que hicieron el último curso de instituto. Mientras tanto, desde el IES A Paralaia se presentan 31, algo más de la mitad de los que iniciaron 2.º de Bachillerato este curso.

Nicole Entenza-Estudiante Casa de la Virgen / Gonzalo Núñez

«Ya no sabemos qué repasar en los últimos días. La que más me asusta es Historia»

Finalmente, en Bueu, el IES Johan Carballeira aporta 26 estudiantes. De ellos, 22 proceden de Bachillerato, uno del programa de formación de adultos y tres repiten la prueba con el objetivo de mejorar su nota.

Los nervios se dejaron sentir durante el fin de semana en las bibliotecas públicas de O Morrazo, en las jornadas previas a la cita. El viernes, en la Casa da Cultura de Cangas, un grupo de cuatro estudiantes del Casa de la Virgen compartía sus sensaciones.

«Necesito un ocho de media para estudiar Marketing y llego con buena nota, por lo que creo que me dará», explicaba la moañesa Nicole Entenza. Su compañero Gabriel Castro, que aspira a estudiar Ciencias del Deporte, llega con más presión: «Necesito algo más de un 10 para entrar».

Entenza, pese a sus buenas calificaciones, reconocía que afrontaba los días previos con nervios. «Estoy histérica, la verdad. Ya no sé ni qué repasar porque estudio todos los días», señalaba. Tiene claro que el examen que más respeto le produce es el de Historia. Castro, por su parte, indicaba que en las últimas semanas acumuló «muchísimas horas en la biblioteca». En su caso, la principal preocupación está en Biología, «porque me cuesta bastante y no me puede salir mal».

Sus compañeras de instituto, Elena Paz y Esmeralda Cerqueira, compartían con ellos mesa de estudio en la planta alta de la Casa da Cultura de Cangas. «Yo estoy un poco nerviosa porque ya no sabes por dónde tirar en el repaso. Tenemos una rutina de estudio y venimos a la biblioteca de mañana y de tarde», indicaba Esmeralda Cerqueira, que aspira a estudiar Magisterio. Elena Paz, que busca entrar en el grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE), desvelaba que también acude a clase para repasar y dedica muchas horas de estudio en casa.

Esmeralda Cerqueira-Estudiante Casa de la Virgen / Gonzalo Núñez

«Hicimos una rutina de estudio, con mañana y tarde en la biblioteca. Estoy un poco nerviosa»

En la misma biblioteca preparaba exámenes de la UNED Javier Arribas, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid e integrante del tribunal de la PAU en esa comunidad, donde las pruebas comenzaron este lunes. «Tenemos dos funciones: el control en el aula y la corrección. Llevo ya siete años en el tribunal», explicaba.

Por su experiencia, entiende que los jóvenes suelen llegar «muy nerviosos» y apunta que, en muchos casos, acuden «preparados para el examen», por lo que las notas «no se corresponden a veces con el nivel real que tienen». Ese choque, señala, se nota sobre todo «cuando llegan a primero de carrera». «Hay gente que llega sin el nivel adecuado», concluye.