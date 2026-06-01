El codirector del FICBueu, Manuel Pena, jurado en el Dakhla International Film Festival de Marruecos

El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) continúa asentando su proyección internacional. Uno de los codirectores del certamen, Manuel Pena, viajará en los próximos días a Marruecos, donde formará parte del jurado del Dakhla International Film Festival, del 6 al 12 de junio.

La ciudad de Dakhla está situada al sur de Marruecos y este certamen alcanza su decimocurta edición. Se trata de un festival que es un referente como espacio de encuentro, creación y diálogo, abierto a las cinematografías de África, del mundo árabe y del sur global, sin olvidar las miradas llegada de otros territorios. La presidenta del jurado será la cineasta marroquí Asmae El Moudir y junto a Manuel Pena estará la directora Éléonore Yaméogo (Burkina Fasso), el documentalista italiano Guido Pappadà y el actor y productor sueco Said William Legue.