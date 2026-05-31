Sanidad de Moaña
Leticia Santos (BNG) critica, en la 238.ª protesta por las urgencias de Moaña, el modelo de «urgencias» de la Xunta en el nuevo centro de salud : «Es una desvergüenza»
Decenas de personas vuelven a protestar para pedir el regreso del PAC a la villa pese a la mejora de la atención urgente a partir del 15 de junio
La 238.ª semana de protesta ante la Casa do Mar de Moaña para exigir el regreso del servicio de urgencias a la villa contó este domingo con una participación algo mayor de lo habitual. El PAC de Moaña permanece centralizado en Cangas desde el último fin de semana de marzo de 2020. Decenas de personas, encabezadas por la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), rechazaron la decisión de la Consellería de Sanidade de abrir el nuevo centro de salud —que entrará en servicio el 15 de junio— con un modelo alternativo de atención urgente. La propuesta incluye un médico y una enfermera por las tardes, de 15.00 a 22.00 horas, así como la ampliación del funcionamiento de la ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería, que pasará de 12 a 24 horas los siete días de la semana. Moaña, por lo tanto, no recupera el PAC. Santos aseguró que sus sentimientos son de «frustración, rabia e impotencia» por no recuperar plenamente las urgencias, pese a «26 años de lucha de los moañeses por tener un centro de salud digno para todos».
La regidora aplaudió la presencia en la concentración de algunos de los participantes en la caminata de la Asociación Española Contra el Cáncer y elevó su crítica a la Xunta. «El tabaco es muy nocivo, un peligro para la salud. Casi me atrevería a decir que igual que la Xunta de Galicia», afirmó. Santos considera que el Ejecutivo gallego, con esta decisión, «está jugando» con los vecinos y aseguró que, tras lo ocurrido, las protestas continuarán «con más fuerza que nunca».
Para la alcaldesa, la mejora del servicio anunciada el viernes por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante su visita a las instalaciones, «no es una primicia mundial». «A día de hoy, la cartera de servicios del Sergas dice que tenemos un PAC en la Casa do Mar con dos equipos de medicina y dos equipos de enfermería, en horario continuo de 24 horas», señaló. Santos contrapuso ese anuncio con la situación actual de la Casa do Mar, cerrada los festivos y fines de semana desde la pandemia de la covid-19. Además, apuntó que la misma cartera de servicios recoge cinco médicos en turno de tarde, «pero ahora solo hay tres plazas cubiertas». «Hay dos vacantes de tarde a día de hoy. Si se suma por lo menos uno del PAC, tendría que haber seis médicos cada tarde», añadió.
Por ello, considera insuficiente el refuerzo anunciado de 15.00 a 22.00 horas para las urgencias y la ampliación del horario de la ambulancia. «Ni siquiera tenemos las cinco plazas de tarde cubiertas», lamentó. «Antes de la pandemia, en Cangas había dos equipos médicos en el PAC para una población de 26.000 habitantes y un equipo en Moaña para una población próxima a los 20.000. Ahora lo que nos dicen es que Cangas gana 3-0 a Moaña. No están cubriendo ni la estructura que tendríamos que tener cubierta por la tarde», afirmó.
La alcaldesa recurrió también al humor al referirse a la decisión de que, en caso de emergencia, no salgan los médicos del centro de salud de Moaña, sino los del PAC de Cangas. «Nosotros las motos las compramos en los concesionarios, no al conselleiro de Sanidade ni al PP», ironizó. Santos insistió en que el Sergas debe cumplir «con el convenio firmado» y defendió que «tener médicos de 15.00 a 22.00 horas no es tener un servicio de urgencias».
Ante las críticas del PP local, que acusa a Santos de ser «enemiga de la sanidad pública», la regidora respondió que «dentro de un año habrá elecciones municipales y serán los vecinos los que juzguen si soy la responsable de que no estén las urgencias en Moaña o no». En este contexto, mantiene la manifestación convocada para el domingo 14 de junio, en la que espera «una auténtica lección de dignidad». «Defender atención sanitaria todos los días del año y a todas horas es defender los derechos de todas las personas. No podemos dejar de pelear por lo que es justo», concluyó.
Santos insistió también en su advertencia al jefe del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, para mantener una reunión esta semana. «Damos de plazo esta semana. Si no, lo que queda es el contencioso. No vamos a dar un paso atrás, porque no pueden venir aquí a reírse de nosotros después de más de seis años esperando para que nos devuelvan nuestro PAC. Es tan fácil como traerlo de Cangas a Moaña», afirmó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Amancio Ortega desembarca en el puerto de Aldán
- Desmantelado un piso en Cangas en donde se ejercía la prostitución 24 horas y se instaba a hacer consumir drogas y alcohol a los clientes
- La concentración motera de Bueu espera batir récords para superar las 6.000 motos y endurece los controles contra ruidos
- El «Valoria B», de Amancio Ortega, se adelanta al verano y ya surca las aguas de la ría de Aldán
- Un vecino de Cangas sufre una hipoglucemia en el parque de A Caína y consiguen salvarle la vida: «Impidieron que entrase en coma hipoglucémico, les estaré siempre agradecido»
- Buscan a un hombre de unos 70 años desaparecido en la playa de Barra, en Cangas
- Miles de motos conquistan Bueu en una nueva concentración de récord
- O Hío homenajea al que fue su cura Alfonso Fernández