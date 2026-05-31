Sumar exige a la Xunta «cumplir los compromisos con Moaña» en materia de urgencias sanitarias

El Movemento Sumar Galicia también se pronunció sobre el modelo de atención de urgencias adoptado por la Xunta para el nuevo centro de salud de Moaña. Señala que «ya va siendo hora de que el PP deje de crear falsas expectativas entre los vecinos y cumpla de una vez los compromisos adquiridos en materia sanitaria». Su portavoz, Sara de Matos, reconoce que no está de acuerdo con el convenio firmado para el centro de salud «pero los acuerdos están para cumplirse», en referencia a que ese contrato obligaban a la Xunta a devolver el Punto de Atención Continuada (PAC) a Moaña.

Sara de Matos considera «claramente insuficiente» el modelo. «Contar con un médico en turno de tarde y con una ambulancia de soporte vital avanzado las 24 horas puede suponer un refuerzo con respecto a la situación actual, pero no cubre las necesidades básicas de los vecinos de Moaña», apunta. Recuerda que, en la práctica, Moaña tiene más de 20.000 habitantes. Sobre la opción de que el Concello acuda a la vía judicial por incumplimiento del convenio pide «serenidad, rigor y análisis jurídica solvente». Entiende que la decisión no se puede adoptar sin estudios de viabilidad jurídica». Pide que la prioridad se centre en recuperar «una atención urgente digna para la ciudadanía».