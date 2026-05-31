DESPLIEGUE EN LA RÍA
Retoman la búsqueda del vecino de Vigo desaparecido en la playa de Barra (Cangas) y se incorporan drones y nuevos medios al operativo de rescate
La Unidad Operativa de Drones del Grupo de Apoyo Logístico (GALI) de la Axencia Galega de Emerxencias se suma a las labores de búsqueda
Una embarcación de Protección Civil Cangas se une al rastreo por mar y ahora el dispositivo está coordinado por la Guardia Civil, según indican desde el 112
El operativo para intentar encontrar al vecino de unos 70 años desaparecido el sábado en la playa de Barra se ha retomado desde primera hora de la mañana de este domingo. Un amplio dispositivo por tierra, mar y aire para localizar al hombre, que tenía una toalla y el resto de sus pertenencias en este arenal de Cangas.
El despliegue incorpora nuevos medios, como la Unidad Operativa de Drones del Grupo de Apoyo Logístico (GALI), que depende de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), que se desplazó en la noche del sábado y que regresa este domingo. A las tareas de búsqueda por mar se une la embarcación “SalvaCangas 5”, de Protección Civil Cangas, junto a Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Guardia Civil y Policía Local. El helicóptero de rescate “Pesca 1” también se ha reincorporado al operativo con el inicio del nuevo día.
Por tierra hay equipos de búsqueda de Protección Civil Cangas y de la Guardia Civil.
La alerta se recibió en la central del 112 pasadas las 18.00 horas del sábado. Bañistas que se encontraban en Barra avisaron de que sobre la arena estaban las pertenencias del desaparecido, al que llevaban tiempo sin ver. De inmediato se activó un operativo de búsqueda y los agentes de la Guardia Civil localizaron en las inmediaciones de la playa el vehículo estacionado del vecino vigués de unos 70 años, lo que en principio refuerza la hipótesis de que pudo sufrir algún tipo de percance mientras estaba en el mar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Amancio Ortega desembarca en el puerto de Aldán
- Desmantelado un piso en Cangas en donde se ejercía la prostitución 24 horas y se instaba a hacer consumir drogas y alcohol a los clientes
- La concentración motera de Bueu espera batir récords para superar las 6.000 motos y endurece los controles contra ruidos
- El «Valoria B», de Amancio Ortega, se adelanta al verano y ya surca las aguas de la ría de Aldán
- Un vecino de Cangas sufre una hipoglucemia en el parque de A Caína y consiguen salvarle la vida: «Impidieron que entrase en coma hipoglucémico, les estaré siempre agradecido»
- Buscan a un hombre de unos 70 años desaparecido en la playa de Barra, en Cangas
- O Hío homenajea al que fue su cura Alfonso Fernández
- El frente de Rodeira vuelve a liderar la promoción inmobiliaria en Cangas