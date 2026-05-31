Retoman la búsqueda del vecino de Vigo desaparecido en la playa de Barra (Cangas) y se incorporan drones y nuevos medios al operativo de rescate

El operativo para intentar encontrar al vecino de unos 70 años desaparecido el sábado en la playa de Barra se ha retomado desde primera hora de la mañana de este domingo. Un amplio dispositivo por tierra, mar y aire para localizar al hombre, que tenía una toalla y el resto de sus pertenencias en este arenal de Cangas.

El despliegue incorpora nuevos medios, como la Unidad Operativa de Drones del Grupo de Apoyo Logístico (GALI), que depende de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), que se desplazó en la noche del sábado y que regresa este domingo. A las tareas de búsqueda por mar se une la embarcación “SalvaCangas 5”, de Protección Civil Cangas, junto a Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Guardia Civil y Policía Local. El helicóptero de rescate “Pesca 1” también se ha reincorporado al operativo con el inicio del nuevo día.

Por tierra hay equipos de búsqueda de Protección Civil Cangas y de la Guardia Civil.

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La alerta se recibió en la central del 112 pasadas las 18.00 horas del sábado. Bañistas que se encontraban en Barra avisaron de que sobre la arena estaban las pertenencias del desaparecido, al que llevaban tiempo sin ver. De inmediato se activó un operativo de búsqueda y los agentes de la Guardia Civil localizaron en las inmediaciones de la playa el vehículo estacionado del vecino vigués de unos 70 años, lo que en principio refuerza la hipótesis de que pudo sufrir algún tipo de percance mientras estaba en el mar.