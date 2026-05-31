Música y memoria por los 100 años del palco

El palco de la Alameda Vella, uno de los símbolos indiscutibles de Cangas, cumple 100 años. La Asociación Fonte Garrida, del casco histórico, logró reunir a numerosos vecinos en la zona para conmemorar este siglo de historia con una romaría muy especial, organizada con la colaboración del Concello.

Los asistentes pudieron visitar exposiciones como la de «trebellos» o antiguos elementos de pesca, algunos de ellos aportados por el arquitecto técnico y miembro de Fonte Garrida, Francisco Mallo. También hubo espacio para una recreación de juguetes y juegos populares que hacían las delicias de los niños allá por 1926, año en el que se puso en servicio el palco.

Ambiente alrededor de la barra. | / Cedida

Además, cinco paneles con fotografías y textos explicaron el antes y el después del frente marítimo de Cangas. La muestra permitió comprobar cómo las sucesivas transformaciones alejaron el mar de la Praza de Abastos y de la Alameda Vella, mucho más próximas entonces a la línea de costa.

Con motivo de esta celebración, el historiador Xerardo Dasairas recordaba esta misma semana que el palco fue uno de los últimos elementos construidos en la Alameda. El espacio había sido cedido al Concello en agosto de 1913 como área de aprovechamiento del relleno portuario. Dasairas añade que en 1910 se plantaron 50 plataneros y que la calle recibió el nombre de Eduardo Vincenti, impulsor de aquel relleno.

Como no podía ser de otro modo en una romaría popular de este calado, la música sonó durante toda la tarde con los directos de Os Desbrosadores y Pataghullos. Ya entrada la noche, el DJ Kepasa tomó el relevo para cerrar una jornada de celebración vecinal. Solo el tiempo dirá si el palco seguirá en pie para celebrar su segundo centenario.