Las creadoras de juegos de mesa, protagonistas en Cangas

La planta alta de la Praza de Abastos de Cangas acogió ayer una jornada organizada por Tempus Ludit dedicada a las mujeres implicadas en la creación de juegos de mesa, en papeles que van desde el diseño hasta la ilustración o la edición. Los asistentes pudieron disfrutar de una tarde de juegos con amigos.

O Gatañal debe rugir hoy como solo la afición canguesa sabe hacerlo

El encuentro de esta tarde en el pabellón de O Gatañal debe ser el último de la temporada. La afición del Balonmán Cangas Frigoríficos del Morrazo está enchufada, pero por si hay algún despistado, la cita es a las 18.00 horas contra el Puente Genil. Nadie puede fallar. Todo lo que sea puntuar servirá a los cangueses para asegurarse una temporada más en Liga Asobal y seguir disfrutando de una élite del balonmano en la que Cangas está asentada desde hace muchos años. Evitar la promoción por la permanencia y cerrar la temporada; eso es en lo que piensan todos y cada uno de los aficionados.

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Unos en el desfile y otros en la protesta

El desfile por el Día de las Fuerzas Armados llevó ayer a numerosos vecinos de O Morrazo a Samil para disfrutar de un evento que nunca antes se había realizado en la ciudad olívica. Para evitar atascos, la mayoría apostaron por el transporte de ría. Eso sí, no faltaron los que fueron a la protesta contra el propio desfile, con representantes también de la comarca, sobre todo de la órbita del BNG.