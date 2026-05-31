Tradición
El Corpus florece en Cela
La parroquia de Bueu anticipa la fiesta de las alfombras de arte efímero
El próximo jueves 4 de junio es uno de esos tres jueves del año que «relucen más que el sol», según el dicho popular: Jueves Santo, la Ascensión y Corpus Christi. En la parroquia de Cela, en Bueu, se adelantan un poco a las celebraciones alrededor de las alfombras florales, que se organizaron este fin de semana para no coincidir con la gran procesión del centro de Bueu el próximo 7 de junio.
La Asociación Cultural Costumes de Cela se encargó de la elaboración de los tapices que rodeaban la iglesia románica de Santa María de Cela. Unas alfombras que se pudieron admirar durante toda la mañana del domingo, hasta la procesión solemne, que salió después de la misa de las 13.00 horas. A los oficios religiosos y a la propia procesión asistieron miembros del gobierno local de Bueu y del resto de grupos de la corporación.
De la programación más festiva se encargó la comisión Festas Patronais de Cela, que el sábado organizó una sesión vermú y una verbena con América de Vigo y Grupo Galia. Una fiesta que resultó todo un éxito y que se prolongó hasta bien entrada la madrugada.
El domingo comenzó con una salva de bombas y tras la misa y procesión Cela despidió el Corpus con una nueva sesión vermú, esta vez amenizada por la charanga Os Jalácticos.
La festividad del Corpus es el próximo jueves, aunque la elaboración de las alfombras se traslada al fin de semana. En Bueu esta tradición cuenta con la declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Amancio Ortega desembarca en el puerto de Aldán
- Desmantelado un piso en Cangas en donde se ejercía la prostitución 24 horas y se instaba a hacer consumir drogas y alcohol a los clientes
- La concentración motera de Bueu espera batir récords para superar las 6.000 motos y endurece los controles contra ruidos
- El «Valoria B», de Amancio Ortega, se adelanta al verano y ya surca las aguas de la ría de Aldán
- Un vecino de Cangas sufre una hipoglucemia en el parque de A Caína y consiguen salvarle la vida: «Impidieron que entrase en coma hipoglucémico, les estaré siempre agradecido»
- Buscan a un hombre de unos 70 años desaparecido en la playa de Barra, en Cangas
- Miles de motos conquistan Bueu en una nueva concentración de récord
- O Hío homenajea al que fue su cura Alfonso Fernández