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El Corpus florece en Cela

La parroquia de Bueu anticipa la fiesta de las alfombras de arte efímero

La celebración del Corpus de Cela, en Bueu

La celebración del Corpus de Cela, en Bueu

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La celebración del Corpus de Cela, en Bueu / Gonzalo Núñez

David García

Bueu

El próximo jueves 4 de junio es uno de esos tres jueves del año que «relucen más que el sol», según el dicho popular: Jueves Santo, la Ascensión y Corpus Christi. En la parroquia de Cela, en Bueu, se adelantan un poco a las celebraciones alrededor de las alfombras florales, que se organizaron este fin de semana para no coincidir con la gran procesión del centro de Bueu el próximo 7 de junio.

La Asociación Cultural Costumes de Cela se encargó de la elaboración de los tapices que rodeaban la iglesia románica de Santa María de Cela. Unas alfombras que se pudieron admirar durante toda la mañana del domingo, hasta la procesión solemne, que salió después de la misa de las 13.00 horas. A los oficios religiosos y a la propia procesión asistieron miembros del gobierno local de Bueu y del resto de grupos de la corporación.

De la programación más festiva se encargó la comisión Festas Patronais de Cela, que el sábado organizó una sesión vermú y una verbena con América de Vigo y Grupo Galia. Una fiesta que resultó todo un éxito y que se prolongó hasta bien entrada la madrugada.

El domingo comenzó con una salva de bombas y tras la misa y procesión Cela despidió el Corpus con una nueva sesión vermú, esta vez amenizada por la charanga Os Jalácticos.

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La festividad del Corpus es el próximo jueves, aunque la elaboración de las alfombras se traslada al fin de semana. En Bueu esta tradición cuenta con la declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia.

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