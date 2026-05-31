Cangas pone en marcha el plan de desbroces en sus viales

El Concello de Cangas tiene en marcha el plan anual de limpieza y desbroces de las vías de titularidad municipal, unos trabajos que de momento se realizan con maquinaria propia. En parelelo, el gobierno ultima la licitación de un contrato para este tipo rozas que permitirá ampliar estos trabajos «a través de equipos especializados, que actuarán de forma manual nas zonas ás que non pode acceder a maquinaria pesada».

De momento estas tareas se realizan con un tractor municipal, equipado con un brazo de desbroce y que permite intervenir sobre las márgenes de carreteras, cunetas y otros espacios de difícil mantenimiento. «Esta maquinaria resulta especialmente útil nesta época do ano, marcada polo intenso crecemento de vexetación tras unha primavera moi húmida e con abundantes precipitacións», argumentan desde el gobierno local cangués. La rápida proliferación de maleza durante estas semanas se hace necesario reforzar este tipo de trabajos para «mellorar a visibilidade e facilitar a circulación tanto de vehículos como de peóns», añaden.

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Con la próxima licitación de las rozas manuales se pretende «ofrecer unha cobertura integral en todo o territorio», combinando los medios propios con otros servicios contratados para garantizar un mantenimiento «continuado e eficaz» en la red viaria durante los próximos meses.