Caminata bajo el sol para luchar contra el cáncer

Este domingo se celebró el Día Mundial sin Tabaco, una jornada de sensibilización contra el tabaquismo. Con motivo de esta efeméride, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) organizó su marcha solidaria anual en la comarca, que en esta ocasión tuvo lugar en el centro de Moaña. En esta undécima edición participaron 120 personas, que completaron un recorrido de 6,5 kilómetros pese al intenso calor y al sol que caía con fuerza sobre la villa moañesa a media mañana.

Los participantes, que recibieron una camiseta conmemorativa en color verde con su inscripción, salieron del entorno de la playa de O Con a las 10.00 horas. Gracias a esa prenda, su causa fue visible durante todo el recorrido, que atravesó puntos como la alameda del casco urbano, el entorno de la Praza de Abastos y la Casa do Mar.

La llegada a las rehabilitadas carpinterías de ribeira. | GONZALO NÚÑEZ

La marcha continuó por la parte trasera de los rehabilitados astilleros tradicionales de Casqueiro y Carlagho, junto al mar, antes de regresar a la avenida Concepción Arenal y avanzar hasta la rotonda de Salitre. Desde allí, los participantes cruzaron la desembocadura del río de A Fraga y recorrieron el paseo de la playa de A Xunqueira, para después adentrarse en O Arnado y llegar hasta la antigua isla de Samertolaméu. La organización eligió este trazado por ser llano y “accesible a todas las personas”.

Una vez en Meira, los asistentes hicieron una parada para reponer fuerzas con agua y fruta, como manzanas y plátanos, aportadas por la propia AECC. Después emprendieron el camino de regreso por el mismo itinerario. Al llegar de nuevo a O Con, completaron el reto de la caminata.

Algunos de los participantes se acercaron también a la concentración en defensa de la sanidad pública que se celebraba ante la Casa do Mar, donde se reclamó el regreso del Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas.

El paseo, con la ría de fondo. | GONZALO NÚÑEZ

Cada persona inscrita en la caminata aportó 6 euros. Todo lo recaudado se destinará a financiar los programas y servicios que la AECC ofrece a pacientes oncológicos de Cangas y Moaña, así como a sus familiares, bajo la idea de que “no hay mejor unión que la del deporte y la solidaridad”.

La AECC atendió durante 2025 a 582 pacientes y familiares de personas con cáncer en Cangas y a 288 en Moaña. Entre sus intervenciones figuran la atención psicológica durante todo el proceso de la enfermedad, ayudas económicas, asesoramiento jurídico, inserción laboral, programas de alimentos, préstamo de material ortoprotésico —como camas, sillas, andadores o pelucas— y servicio de logopedia para pacientes con cáncer de cuello, entre otros recursos. Además, el voluntariado de la AECC realiza acompañamientos en hospitales y domicilios a pacientes oncológicos.