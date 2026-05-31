Localizan sin vida al pescador deportivo de 50 años desaparecido en Cabo Udra, en Bueu

El helicóptero de Pesca 1 de Gardacostas de Galicia ha localizado y rescatado el cuerpo del pescador deportivo desaparecido en en la zona de Cabo Udra, en Bueu. La aeronave del servicio autonómico encabezó un operativo de búsqueda activado este mediodía en este tramo. Se trataba del segundo en O Morrazo en apenas unas horas, sumándose al ya activado ayer sábado en torno a la playa de Barra (Cangas) para dar con el paradero de un bañista vecino de Vigo.

Sobre el desaparecido en Udra, se trataba de un pescador de caña, oriundo de la provincia de Pontevedra de unos 50 años. Su familia está pasando el fin de semana en la comarca y al ver que no regresaba le llamaron al móvil, que daba señal. Cuando se acercaron al lugar donde solía pescar, solo encontraron la caña, y ni rastro del hombre. Su cuerpo fue localizado y trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

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Además del helicóptero «Pesca 1» del servicio Gardacostas de la Xunta, participaron en la búsqueda la embarcación de Salvamento Marítimo con base en Cangas, «Salvamar Mirach» y la unidad de drones de Axega.