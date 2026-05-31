Motor
Bueu cierra con éxito su concentración motera más multitudinaria
La organización entregó los distintos reconocimientos, incluyendo un premio al motero más lejano: Felipe Andrade, que realizó 1.600 kilómetros desde Francia
La decimoquinta concentración motera de Bueu se despidió este domingo como la edición más multitudinaria y exitosa. La organización del Motoclub Moteiros do Morrazo confirma que se superaron de largo las más de 6.000 motocicletas del año pasado y la jornada dominical incluyó la entrega de los distintos premios y reconocimientos.
En la medianoche del sábado al domingo salió la ruta de las antorchas, en homenaje a los moteros fallecidos, y recorrió Bueu sin ningún incidente. Una vez finalizada comenzó una larga fiesta en la carpa instalada en la finca de A Estacada, con miles de personas disfrutando del gran ambiente.
Este domingo comenzó con una nueva ruta por la comarca, esta vez entre Bueu y Marín. Para el cierre de la concentración hubo una sesión vermú, amenizada con la música de la charanga Charandonga y con un cortador de jamón para poder degustar este manjar. Entre las autoridades presentes en el cierre de esta edición estaba el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y que estuvo en la posterior entrega de premios.
Trofeos
Este año esos reconocimientos fueron para una jovencísima motera llamada Carlota Loira Paz, de solo seis meses de edad y que fue la primera inscrita en esta decimoquinta edición. Aún hubo otro inscrito todavía más pequeño: Enzo Riobó Outeda, de solo dos meses y que se llevó el premio al motero más joven.
La lista de reconocimientos se completó con Felipe Andrade, que fue el participante que llegó desde más lejos, con un viaje de 1.600 kilómetros desde Francia; al motero más veterano, que fue Manuel Muñoz Jiménez; y al motoclub más numeroso, que fue el Denamita.
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