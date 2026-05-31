Turismo
Los astilleros tradicionales y el castro de Domaio se suman a los manteles turísticos de Moaña
El Concello distribuye 6.000 nuevas unidades entre los restaurantes de la localidad
La promoción turística que Moaña inició en los últimos años a través de manteles de papel con fotografías de las principales joyas paisajísticas y patrimoniales del municipio crece esta misma semana. Y es que la edil de Turismo, Coral Ríos, entrega a hosteleros de la localidad otras 6.000 unidades en este caso añadiendo dos nuevos puntos de atracción de visitantes. Por un lado, se recoge una fotografía de las rehabilitadas carpinterías de ribeira de A Seara y por otro del Castro de Montealegre de Domaio, recibido recientemente por el Concello tras años de trámites, limpiezas y excavaciones. Se espera que este verano el yacimiento castreño pueda ser visitable.
Desde este lunes estarán disponibles para todos los establecimientos de hostelería que lo soliciten.
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