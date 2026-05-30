Voluntarios contra el fuego en Domaio

Moaña se convirtió este sábado en escenario de dos simulacros de incendio dentro del «Curso de loita contra incendios forestais e urbanos», organizado por la Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP). En la formación participan voluntarios de agrupaciones de Protección Civil de toda Galicia. Tras superar el examen teórico, después de un mes de clases telemáticas, los alumnos realizaron las prácticas presenciales, entre ellos cinco integrantes de la agrupación de Moaña. La primera actividad se desarrolló por la mañana en el monte de Chan da Arquiña, desde primera hora hasta pasado el mediodía. Allí, además de recibir nuevas indicaciones teóricas, los participantes simularon la intervención ante un incendio forestal. La práctica se llevó a cabo sin fuego real, con el objetivo de evitar riesgos innecesarios.

En este ejercicio participaron 27 voluntarios procedentes de distintos puntos de Galicia. Los efectivos delimitaron la zona donde, de forma ficticia, se había declarado el incendio y practicaron las labores de extinción siguiendo los protocolos aprendidos durante el curso de la AGASP.

Efectivos, por la mañana, coordinándose en el monte de Chan da Arquiña. | FDV

Ya por la tarde, entre las 16.00 y las 20.00 horas, los voluntarios se desplazaron al muelle de Domaio. En esta ocasión recrearon un incendio urbano con fuego real en la explanada de la dársena. La práctica permitió aplicar los protocolos de intervención ante un fuego declarado en una vivienda o en un local, después de recibir las correspondientes instrucciones teóricas. Además de mejorar la coordinación en situaciones de presión, los participantes aprendieron a desplegar líneas de manguera y a intervenir de la forma más eficaz posible ante un incendio real descontrolado.

La actuación ante el «incendio urbano». | FDV

El muelle de Domaio permaneció señalizado desde la noche del viernes para advertir a los vecinos de que no estacionasen en la zona, especialmente por el humo que podía generar el fuego controlado. La formación de los efectivos en la lucha contra el fuego cobra este año especial relevancia ante la preocupación por el estado del monte tras un invierno lluvioso, que ha favorecido el crecimiento de la maleza y puede aumentar el riesgo de incendios en los próximos meses.