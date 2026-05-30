Vecinos de O Hío mantienen la protesta por su consultorio

Un sábado más, un grupo de vecinos de O Hío se concentró en la parroquia para exigir la reapertura del consultorio, centralizado en la Casa do Mar de Aldán desde la pandemia de 2020. Hicieron una «valoración positiva» de su concentración la semana pasada en Santiago cuando su demanda se trató en el Parlamento gallego. Carmen Nores, de A Voz da Sanidade, apuntó a que defienden desde hace mucho tiempo la causa de O Hío «porque es justo u necesario» y asegura que no están en contra de los políticos «sino de una decisión política que afecta a la salud de la población». Teme que cuando se construya el CIS en Cangas se aglutine a todas las parroquias lo que sería «un adiós a la atención de proximidad».

Intervino la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), quien, ante los presentes, alertó de que presuntamente se está «eliminando el sistema público» de sanidad y de educación.