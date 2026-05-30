La reforma de las aceras de la playa de Rodeira, en marcha y con cortes en el paso

El paseo de Rodeira está en obras. Los trabajos se concentran, al menos, en el tramo de acera situado frente a los chalés y la playa, antes del inicio de la senda de madera. Desde hace días, los viandantes se encuentran con zonas acordonadas y desvíos provisionales en su recorrido habitual. En el resultado final de este tramo del paseo, la madera tendrá también un papel destacado, especialmente la de pino rojo. La actuación cuenta con el permiso de Costas del Estado y tiene un presupuesto de 15.000 euros.

Las tareas incluyen el desmontaje de un banco de piedra, la demolición del pavimento de hormigón con medios mecánicos y la retirada de escombros a contenedores. También será necesario construir una nueva caja en el terreno para la posterior extensión del pavimento. Además, se repondrá una solera de hormigón armado de 15 centímetros de espesor, se recolocará el banco recuperado de la zona de acopio y se formará una estructura de madera apoyada sobre una base de hormigón, con la colocación de una viga de pino rojo.

La intervención se completará con la instalación de tablas ranuradas antideslizantes de 40 milímetros de espesor sobre la estructura de la pasarela existente, también en madera de pino rojo. Asimismo, se colocarán nuevas papeleras fabricadas en polietileno.