La Protectora dejará de recoger perros en Bueu por los incumplimientos del convenio por parte del Concello

La relación entre la Protectora de Animais do Morrazo y el Concello de Bueu parece que ha llegado a un punto irreconciliable. La entidad tiene previsto presentar este domingo a través del registro electrónico la comunicación de su cese de actividad en el municipio, que implica que dejará de recoger los perros abandonados. Atendiendo a las cláusulas del convenio firmado en su día, la Protectora aún continuará prestando sus servicios a lo largo del mes de junio para dar tiempo al consistorio a gestionar y contratar otras alternativas. «Nosotras sí cumplimos, nosotras sí nos ceñimos a la ley y estaremos llevando a cabo esta labor un mes más, tal como recoge el convenio», afirman desde la directiva.

Una declaración con la que se apunta que las razones que provocan su marcha se deben a los incumplimientos por parte del Concello de Bueu, una situación que ya generó una intensa polémica hace justamente dos años cuando se pedía actualizar la aportación municipal a este servicio. «Llevamos años de retrasos en las cuotas del convenio, años de lucha por un convenio digno y decenas de reuniones sin éxito», explica Laura Soliño en nombre de la directiva de la Protectora.

El acuerdo entre las partes establece una aportación de 9.000 euros del Concello de Bueu para gestionar el servicio de recogida obligatoria de animales abandonados o extraviados. «Las 24 horas al día, los 365 días del año y por un importe que no alcanza ni siquiera el 20% del coste de la actividad que realizamos en el municipio de Bueu», sostienen desde la Protectora. Una situación que se arrastra desde hace tiempo y que tuvo uno de sus momentos críticos en los primeros meses de 2024. En aquel entonces el PP impulsó una moción para instar al gobierno local a aumentar la cuantía de la ayuda a la Protectora y pasar de 9.000 a 12.000 euros, a razón de un euro por habitante. Una petición que fue rechazada a pesar de las concentraciones y actos de protesta, que incluyeron la presencia en el pleno con pancartas.

«Son muchos años los que llevamos trabajando para conseguir del Concello de Bueu un lugar empático con los animales, pero durante todo este tiempo nos hemos enfrentado a los impedimentos del mismo. Demasiado desgaste físico y mental, muchas horas dedicadas a algo que creemos que debería ser un elogio para un ayuntamiento», manifiestan desde la directiva de la Protectora de Animais do Morrazo para explicar su postura. Una decisión que aseguran que se adopta «con todo el dolor que esto supone para nosotras» y que significará el cese de la actividad y de toda relación con el Concello de Bueu a partir del 1 de julio.

Entre las razones para esta ruptura está también la problemática alrededor de la recogida y tratamiento de los gatos. «Les pedimos que cumplan con la normativa y que hagan el CER obligatorio (captura, esterilización y retorno), tal como hacen Cangas y Moaña. Ofrecimos nuestro trabajo y material, con la única petición de que fuese el Concello quien pagase directamente las esterilizaciones y nosotras nos haríamos cargo de los bebés y casos especiales», exponen desde la Protectora. «Nunca llegó esa reunión, aunque se pidió en numerosas ocasiones. Su interés queda plasmado así», añaden.

La entidad insiste en que «jamás hemos cerrado las puertas a negociaciones» y que llega a este punto después años de frustración. «Llega un momento en el que no se puede seguir peleando frente a una administración que no valora tu trabajo y tu entrega casi altruista ante un problema social obvio», argumentan.

La Protectora de Animais do Morrazo quiere manifestar su «enorme» agradecimiento a la ciudadanía de Bueu porque su apoyo y colaboración resultó «fundamental» durante este tiempo. «Estamos seguras de que entenderán nuestra decisión pues llevan años sufriendo a nuestro lado esta situación», concluyen.