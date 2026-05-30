El PP tacha de cobarde el voto del gobierno tripartito de Cangas en el PIA de A Rúa para la construcción de 300 viviendas

Las reacciones tras el pleno de este viernes en el Concello de Cangas, que incluía la aprobación del acuerdo de conformidad para iniciar el trámite del Plan de Interese Autonómico (PIA) de A Rúa, no se han hecho esperar. Un asunto que salió adelante con los votos a favor del PP y con la abstención en bloque del tripartito (BNG-PSOE-EU), que contaba con la ausencia de dos ediles. Una postura que los populares no dudan en tachar de «covardía» y de definirla como un «esperpento político» y «paradoxo histórico». El asunto se llevó al pleno a propuesta del gobierno local, que finalmente optó por la abstención y ante la falta de garantías y compromisos por escrito por parte de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

El PIA de A Rúa que promuve la Xunta pretende la construcción de 300 viviendas de protección en un ámbito de 75.000 metros cuadrados al lado del río Saíñas. Desde el PP califican de «circo mediático e administrativo» los vaivenes en la tramitación de este expediente durante el último mes y medio y entienden que detrás de la abstención hay un intento de «lavarse as mans» y, sobre todo, de «non dinamitar» el propio ejecutivo local. Aluden desde la oposición a que los grupos políticos que integran el tripartito defienden intereses «totalmente enfrontados» y les acusa de «ignorar por completo o interese xeral de Cangas».

El PP reivindica su iniciativa y recuerda que la propuesta de desarrollar un PIA en Cangas nació de una moción presentada por su grupo municipal, que apostó por esta figura urbanística para promover la construcción de vivienda pública. Un modelo que despierta dudas en el seno del gobierno local y del otro grupo de la oposición, Alternativa dos Veciños (AV), cuya portavoz Victoria Portas fue la más contundente en las críticas y la única que votó en contra. Unas reticencias que se sustentan en que la consellería cerró la puerta a analizar otros emplazamientos o en que no ha aclarado qué precio de expropiación ofrecerá a los propietarios de los terrenos afectados. «Todo o que sabemos é de palabra», resumió en un momento del debate el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias.

Sin embargo, desde el PP subrayan que el PIA de A Rúa supone una «oportunidade histórica» que beneficiará directamente a 300 familias del municipio y sostiene que su voto a favor «evitou que a inoperancia de BNG, PSOE e EU fixese naufragar o proxecto». Unas posturas que en opinión de los populares dejan «claro quen ten iniciativa e quen bloquea».

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El debate plenario sobre este asunto transcurrió sin incidencias, aunque desde el PP acusan a la alcaldesa, Araceli Gestido, de «prepotencia institucional» y de «silenciar á oposición».