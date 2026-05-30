El PP de Moaña logra desbloquear el Consello da Cultura pero choca con el BNG en el rechazo al ataque a la ambulancia

El PP de Moaña logró esta semana sacar adelante en el pleno de la corporación su moción para exigir la convocatoria del Consello Municipal de Cultura, un órgano que permanece inactivo desde que fue regulado en 2018. BNG y PSOE se abstuvieron, lo que permitió al principal partido de la oposición hacer valer sus seis votos.

La aprobación de la iniciativa llega en pleno debate sobre el futuro auditorio proyectado en Sisalde, una infraestructura que se financiará mediante un crédito. El portavoz del PP, Alfonso Piñeiro, confía en que esta decisión sirva para poner fin al «modelo cultural del BNG», que, a su juicio, está basado «en un amiguismo que se rige por pura ideología e intereses creados». Piñeiro sostiene que el Consello Municipal de Cultura no se convocó desde 2018 «porque el BNG tendría que dar explicaciones sobre muchas de sus inversiones en cultura».

Menos respaldo obtuvo el grupo popular con la moción en la que pedía condenar el ataque con huevos registrado la pasada semana contra la nueva ambulancia de soporte vital avanzado. El PSOE votó a favor de la propuesta. «Estamos en contra de cualquier acción violenta», señaló su edil Mario Rodríguez.

El BNG votó en contra, tal y como había anunciado, y tumbó la iniciativa. La formación nacionalista acusó al PP de criminalizar a quienes protestan por la situación de las urgencias, aunque calificó el ataque como «una conducta incívica injustificable», en palabras de María Ortega.