El PP aplaude que Moaña recupere la «atención sanitaria urgente las 24 horas», promete seguir luchando por mejorar el servicio y tilda a la alcaldesa de «enemiga de la sanidad en nuestro concello»

La puesta de largo del nuevo centro de salud de Moaña, que entrará en funcionamiento el 15 de junio, sigue generando debate en la política local. No tanto por la nueva infraestructura, que recibe una valoración prácticamente unánime y muy positiva, como por la decisión de la Xunta de mantener el Punto de Atención Continuada (PAC) en Cangas y apostar por un modelo distinto de «atención sanitaria urgente durante las 24 horas y los siete días de la semana». Ese modelo se basa en incorporar en Moaña un profesional médico y un enfermero dedicados exclusivamente a atender emergencias de lunes a viernes, de 15.00 a 22.00 horas. Además, amplía de 12 a 24 horas el servicio de la nueva ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería, que cubrirá las urgencias por la noche, los fines de semana y los festivos. La alcaldesa, Leticia Santos (BNG), criticó con dureza esta decisión y recordó que la reclamación del gobierno local es la recuperación del PAC en Moaña. No en vano, la propia regidora encabeza desde hace cinco años las protestas semanales en defensa de este servicio. Para el PP local, sin embargo, Santos intenta cambiar «infructuosamente» el relato, «puesto que es perfectamente consciente de que, desde el 15 de junio, con un centro de salud de vanguardia y una atención las 24 horas del día, se le acaba el cuento y el foco empezará a ponerse en los muchísimos problemas sin atender que tiene Moaña tras tres años de mandato absolutamente nefastos».

En respuesta a las críticas de la alcaldesa, el portavoz del PP, Alfonso Piñeiro, sostiene que todos los vecinos «sabíamos que, hiciese lo que hiciese la Xunta, a la alcaldesa no le iba a valer, porque se le derrumba por completo su pírrica acción de gobierno».

Piñeiro endurece su postura en un escrito en el que acusa a Leticia Santos de ser «la mayor enemiga de la sanidad pública en nuestro concello». Según argumenta, la regidora parece ser la única «que realmente no quiere recuperar la atención de urgencias, por su preferencia electoralista frente a los intereses de los vecinos».

La regidora lamentó que el PAC "siga secuestrado en Cangas"

El portavoz popular añade que mantener un clima de confrontación «solo por intereses partidistas» provoca, a su juicio, el rechazo de muchos profesionales sanitarios a cubrir o aceptar plazas en Moaña, «optando por localidades en las que puedan desarrollar su trabajo con mayor tranquilidad». En este sentido, el PP pide a Santos que «cese en su hostigamiento y reconozca el enorme salto de calidad que vamos a dar desde el 15 de junio con el centro de Sisalde».

Sobre ese salto de calidad, el PP local aplaude la nueva infraestructura sanitaria, en la que la Xunta invirtió un total de 9,6 millones de euros. «Se trata de un centro de salud de máximo nivel, moderno y con unos equipamientos de vanguardia», señalan los populares, que consideran que las nuevas instalaciones facilitarán el trabajo «a los magníficos profesionales de los que disponemos». También recuerdan que el centro incorpora mejoras en los servicios, como la atención de fisioterapia también en horario de tarde.

"Hiciese lo que hiciese la Xunta, a la alcaldesa no le iba a valer", dicen los populares

Los populares aseguran, en todo caso, que seguirán «exigiendo, como siempre hacemos, todas las mejoras posibles para nuestros vecinos». Añaden que continúan «trabajando para mejorar la asistencia sanitaria urgente» en la villa y defienden que, con la apertura del nuevo centro de salud, «comienza una nueva etapa». El PP sostiene, además, que Alfonso Piñeiro siempre trasladó que el nuevo centro abriría con atención urgente las 24 horas. Cabe recordar que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reconoció durante la visita institucional del viernes que el modelo de atención urgente estará en revisión durante los primeros meses de funcionamiento del nuevo centro.

Finalmente, el PP asegura que lleva «mucho tiempo trabajando, con prudencia, discreción y firmeza, para la recuperación de la atención sanitaria urgente», un servicio que, según defiende, «seguirá mejorando en estas nuevas instalaciones, frente a los discursos populistas y electoralistas».