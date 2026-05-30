Miles de motos conquistan Bueu en una nueva concentración de récord

El mundo de las motos se reparte este fin de semana entre Mugello (Italia), donde se celebra un nuevo gran premio del mundial de motociclismo, y Bueu. No es una exageración. Este sábado era tarea imposible contar el número de motocicletas que participaron en la ruta central de la concentración que organiza el Motoclub Moteiros do Morrazo. Lo que parece seguro es que esta decimoquinta edición volverá a ser de récord. Las estimaciones de la organización apuntan a que se han superado de largo las 6.000 motos del año pasado.

El buen tiempo de este fin de semana y las inscripciones previas, agotadas desde hace días, ya hacían presagiar una asistencia multitudinaria. Unos pronósticos que finalmente se han cumplido.

Este año las obras para la creación del Parque Urbano Lugrís obligaron a trasladar el «motorhome» al campo de A Estacada, donde la jornada de este sábado comenzó con una sesión de juegos tradicionales para ir calentando el ambiente. Después de comer llegó el momento de la gran ruta por las carreteras de O Morrazo. Las motos tomaron literalmente el asfalto y la enorme caravana de moteros parecía no tener fin.

La concentración motera de Bueu en imágenes (II) / Gonzalo Núñez

La marcha salió desde As Lagoas, atravesó el centro urbano de Bueu por la calle Pazos Fontenla y luego enfiló la PO-551 para dirigirse hacia el Alto da Portela y luego hasta Cangas. Desde allí los participantes pusieron rumbo a Aldán, donde realizaron una nueva parada y se agruparon en la explanada del puerto. Y después de un pincho rápido regreso a Bueu pasando por Beluso.

Uno de los clásicos que no puede faltar en la concentración que organiza el Motoclub Moteros do Morrazo en Bueu es la exhibición de «stunt» a cargo de Paulo Martinho. El piloto portugués volvió a asombrar al público que se congregó en la calle Ramón Bares con sus arriesgadas y espectaculares maniobras.

Algunos de los moteros se buscaron acompañantes especiales para acudir a la concentración de Bueu, como este aficionado a las dos ruedas con un gran oso de peluche. / Gonzalo Núñez

La emotiva ruta de las antorchas

Uno de los momentos más especiales de esta cita es la ruta de las antorchas, un recorrido nocturno por Bueu en homenaje y recuerdo a los moteros fallecidos. La previsión era que saliese pasada la medianoche de este sábado y que al regresar volviese la fiesta con «queimada» y la actuación de los dj’s Chimo Cabreira, Charlie y Traffic House.

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La concentración motera de Bueu concluirá este domingo y está previsto que a mediodía acuda el presidente de la Diputación, Luis López. La jornada de despedida incluirá una ruta hasta Marín, con salida a las 11.30 horas, y una sesión vermú con pinchos, un cortador de jamón y la animación de la charanga Charandonga. El cierre será a partir de las 13.30 horas con la entrega de premios y distinciones.