Memoria histórica
Recuerdo de la represión sufrida en Cruz da Maceira
Redacción
Las asociaciones de Memoria Histórica de toda la comarca organizaron este sábado su acto memorialista en A Cruz da Maceira. Depositaron claveles junto a una bandera gallega y otra de la II República para recordar a las personas que fueron represaliadas en esa zona de monte entre Moaña y Marín durante durante la Guerra Civil (1936-1939).
Los participantes recordaron la memoria de asesinados presuntamente por Bruno «O Alemán» en esa zona y en otros puntos de la comarca como José García Bustos, Raimundo Rodríguez Neira, Carmen Pesqueira Domínguez o Manuel García González o Manuel «O Moaña». También recordaron «violentas palizas» en Cruz da Maceira a vecinos como José Díaz Ortiz, dirigente socialista; el republicano Salvador Iglesias o el peluquero Laureano Muradas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Amancio Ortega desembarca en el puerto de Aldán
- El «Valoria B», de Amancio Ortega, se adelanta al verano y ya surca las aguas de la ría de Aldán
- Desmantelado un piso en Cangas en donde se ejercía la prostitución 24 horas y se instaba a hacer consumir drogas y alcohol a los clientes
- La concentración motera de Bueu espera batir récords para superar las 6.000 motos y endurece los controles contra ruidos
- Un vecino de Cangas sufre una hipoglucemia en el parque de A Caína y consiguen salvarle la vida: «Impidieron que entrase en coma hipoglucémico, les estaré siempre agradecido»
- O Hío homenajea al que fue su cura Alfonso Fernández
- El frente de Rodeira vuelve a liderar la promoción inmobiliaria en Cangas
- Fiebre por el furancho en Coiro