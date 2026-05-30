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Memoria histórica

Recuerdo de la represión sufrida en Cruz da Maceira

Un momento del acto memorialista de este sábado. | FDV

Un momento del acto memorialista de este sábado. | FDV

Redacción

O Morrazo

Las asociaciones de Memoria Histórica de toda la comarca organizaron este sábado su acto memorialista en A Cruz da Maceira. Depositaron claveles junto a una bandera gallega y otra de la II República para recordar a las personas que fueron represaliadas en esa zona de monte entre Moaña y Marín durante durante la Guerra Civil (1936-1939).

Los participantes recordaron la memoria de asesinados presuntamente por Bruno «O Alemán» en esa zona y en otros puntos de la comarca como José García Bustos, Raimundo Rodríguez Neira, Carmen Pesqueira Domínguez o Manuel García González o Manuel «O Moaña». También recordaron «violentas palizas» en Cruz da Maceira a vecinos como José Díaz Ortiz, dirigente socialista; el republicano Salvador Iglesias o el peluquero Laureano Muradas.

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