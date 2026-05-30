Meira se lleva el Desafío ante Tirán por solo cuatro centésimas

Este sábado, el remo volvió a demostrar por qué, con permiso del fútbol y del icono Iago Aspas, es el rey del deporte moañés. Decenas de personas se agolparon en la Alameda del centro urbano para presenciar la regata del VIII Desafío La Fe Seguros Meira-Tirán, una de las grandes citas de inicio de temporada para la afición del municipio.

La igualdad fue la gran protagonista. La SD Samertolaméu de Meira se impuso por apenas cuatro centésimas de segundo a la SD Tirán, en una prueba decidida prácticamente sobre la línea de meta. Los verdes pararon el cronómetro en 15:31.01, mientras que sus rivales, con sede al otro lado de la bahía de Moaña, completaron los cuatro largos en 15:31.05.

Más allá del orgullo local, el Desafío supone cada año una primera referencia sobre el estado de forma de ambas tripulaciones antes del inicio de la Liga Galega de Traiñeiras 2026, en la que los dos clubes moañeses están llamados a partir, una vez más, entre los favoritos.

La prueba femenina fue dominada claramente por la SD Tirán. | GONZALO NÚÑEZ

Con esta ajustada victoria, Meira suma su quinta bandera desde que comenzó este particular duelo de finales de primavera, convertido ya en una de las grandes citas del remo gallego. La regata de este sábado tenía además un aliciente especial: Tirán podía igualar la clasificación general, pero se quedó a solo unas centésimas de conseguirlo.

La afición, concentrada en la Alameda, vibró durante el largo final, animando y aplaudiendo a sus respectivas tripulaciones. El campo de regatas, trazado de forma perpendicular a la línea de costa, permitió que la llegada se produjese muy cerca del público, lo que añadió emoción al desenlace.

En la prueba femenina, que repartió trofeo y no bandera, la diferencia fue mayor. Meira no cuenta con equipo sénior femenino y compitió con remeras cadetes y juveniles, que cedieron por 21 segundos ante Tirán. Aun así, la cita dejó una lectura positiva: el remo femenino en Moaña no solo tiene un presente sólido, sino también un futuro prometedor.

Los deportistas de las categorías inferiores de ambos clubes también midieron sus fuerzas en pruebas de remo ergómetro. En este caso, el dominio de la SD Samertolaméu fue más claro, al imponerse en alevín masculino, infantil femenino y cadete mixto.

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La liga regular dirá ahora si la igualdad vista este sábado en Moaña refleja el verdadero nivel de ambas tripulaciones o si responde al momento de forma previo al inicio de las regatas oficiales.