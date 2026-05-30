La diversidad tiñe Moaña de color

Vecinos de toda la comarca se acercaron durante la jornada de este sábado a la arboleda de A Xunqueira para disfrutar de algunos de los numerosos actos incluidos en la IX Festa da Diversidade, el principal evento del Orgullo LGTBIQ+ de O Morrazo. La cita, organizada por el Concello de Moaña y A Talangreira, combinó deporte, música, baile y reivindicación.

Desde el comité organizador explicaron que el objetivo de esta edición fue «conectar profundamente con la historia de las reivindicaciones del colectivo», así como recordar la necesidad histórica de «amar y expresarse sin esconderse». En este sentido, apostaron por reivindicar la memoria de las personas que tuvieron que vivir el amor y la identidad desde códigos ocultos, transformando esa experiencia en un símbolo de orgullo.

Ambiente en la arboleda, a primera hora de la tarde. | / FdV

Las actividades arrancaron con una ruta senderista por el Barranco do Faro. Después, la sesión vermú abrió el ambiente festivo con la actuación de Sandra Nufi. La lectura del manifiesto corrió a cargo del creador moañés Ángel Currá, conocido en redes sociales como Oveya Nejra. Quienes quisieron disfrutar del sol durante toda la jornada compartieron también un Xantar-Romaría con el mar de fondo.

Las mejores galas en A Xunqueira. | GONZALO NÚÑEZ

Ya por la tarde, los juegos y pruebas deportivas tomaron protagonismo en las Queer-Olimpiadas. El programa enlazó después con la tradición gallega gracias a un taller de baile impartido por Ana Fernández, de la Escola Seisporoito, y continuó en la misma línea con una gran foliada popular a cargo del alumnado de la Escola de Música Tradicional, que reunió a cerca de un centenar de músicos y bailarines.

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Seis artistas protagonizaron la Gala Drag Rural, un espectáculo marcado por el humor, la libertad y la celebración. La música de la noche corrió a cargo del moañés Montedapena, La Yaya DJ y DJ Rude Boy, que prolongaron la fiesta hasta bien entrada la madrugada.