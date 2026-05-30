Buscan a un vecino de Vigo de unos 70 años desaparecido en la playa de Barra

Un vecino de Vigo de unos 70 años de edad desapareció este sábado en la playa de Barra, en Cangas, presumiblemente tras sufrir algún tipo de problema en el mar. Una vez recibida la alerta, poco después de las 18.00 horas, se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire para intentar encontrar a este hombre. Al cierre de esta edición todavía no había aparecido.

La alerta la dieron otros usuarios de la playa canguesa tras darse cuenta que el hombre tenía la toalla y el resto de sus pertenencias sobre la arena y que no lo veían desde hacía tiempo. Los particulares avisaron al 112, que inmediatamente solicitaron la intervención de Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Guardia Civil, Policía Local de Cangas y Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil. Los agentes desplazados hasta el lugar encontraron en la mochila del desaparecido las llaves de su coche, que poco después localizaron estacionado. Esta circunstancia parece apuntar a que pudo desaparecer mientras se bañaba. «Esta persona solía bañarse en esa zona, llevaban tiempo sin verla y existía la posibilidad de que no hubiera conseguido salir del agua», señalan desde el 112.

El despliegue para la búsqueda del desaparecido está coordinado por el servicio de Salvamento Marítimo en Vigo e incluyó la presencia del helicóptero de rescate «Pesca 1», del Servizo de Gardacostas de Galicia. Por mar participaron en el rastreo la embarcación de Salvamento Marítimo con base en Cangas, «Salvamar Mirach»; el buque «Valentín Paz Andrade» de Gardacostas de Galicia; y embarcaciones de la Guardia Civil. Un operativo que se completó con personas recorriendo a pie los alrededores de la playa de Barra.

El helicóptero «Pesca 1» este sábado sobrevolando la playa de Barra para intentar localizar al hombre desaparecido. / Cedida

A última hora de la tarde solo permanecían en la zona la «Salvamar Mirach» y el helicóptero «Pesca 1», que finalmente se retiró alrededor de las 20.30 horas.

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Este es el primer suceso de este año en las playas de O Morrazo, cuando aún no ha empezado siquiera el verano. El dispositivo de búsqueda está previsto que se retome a primera de este domingo. Las fuentes consultadas explican que este vecino de Vigo era un usuario habitual de la playa de Barra y que podría tener algún tipo de problema de movilidad.