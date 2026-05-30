Buscan a un hombre de unos 70 años desaparecido en la playa de Barra, en Cangas

Un amplio operativo desplegado por tierra, mar y aire está desplegado desde poco después de las 18.00 horas de esta tarde en la playa de Barra, en Cangas, para intentar localizar a una persona que podría haber desaparecido en el agua. La central del 112 recibió una llamada de un particular alertando de que había encontrado las pertenencias del desaparecido, un varón de unos 70 años, sobre la arena. Comunicaron que el hombre suele bañarse en ese lugar y que existía la posibilidad de que no hubiese salido del agua.

La alerta se trasladó a Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Guardia Civil, Policía Local y el Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil. En el operativo de búsqueda participa el helicóptero Pesca 1 y embarcaciones de los servicios de rescate, que de momento no han encontrado al hombre.