Augas Limpas urge actuar en seis sitios de competencia municipal

La Plataforma Augas Limpas urge al Concello de Cangas a planificar la ejecución de una serie de obras en lugares de «responsabilidade exclusiva» municipal para frenar el aporte e infiltración de aguas blancas y pluviales en la red de saneamiento. El objetivo es impedir que durante la época de lluvias estas canalizaciones colapsen y alivien en puntos de la costa de Aldán y O Hío. El informe elaborado por la concesionaria UTE Gestión Cangas propone intervenir en ocho sitios concretos, de los que seis son competencia del Concello y cuya inversión se acerca a los 160.000 euros. Un coste que desde Augas Limpas consideran «asumible» para el consistorio.

Los puntos en los que se propone actuar con la mayor urgencia se refieren a la mejora de la evacuación de pluviales en Menduíña, con un presupuesto de 35.434 euros; la desconexión del excedente del pozo de Pinténs a la red de saneamiento, con un coste de 24.820 euros; la eliminación de pluviales en la estación de bombeo de aguas residuales de Gandón, presupuestada en 23.395 euros; la canalización de pluviales en la Rúa da Costa, con una inversión de 24.112 euros; el desvío de las pluviales de la estación de bombeo de aguas residuales de Pinténs, con un coste de 8.505 euros; y por último la intervención de mayor presupuesto se centraría en la alameda de Aldán, con 43.314 euros.

«Trátase de obras menores, de rápida excecución. É imprescindible aproveitar os meses de bo tempo antes de que se inicie o novo ciclo de chuvias», defienden desde la Plataforma Augas Limpas. El informe de la UTE Gestión Cangas señala otros dos lugares donde hay competencias compartidas con Xunta y Diputación. «Lamentablemente necesitan dun proceso de diálogo e acordos que farán imposible a súa execución inmediata», señalan desde Augas Limpas, que por ello instan al Concello de Cangas a intervenir donde si tiene responsabilidad exclusiva.

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El colectivo argumenta que la reciente pérdida de categoría de la ría de Aldán tras las analíticas del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), que revelaban una elevada presencia de fecales, obliga a ser «dilixentes» en la ejecución de obras y en la adopción de acuerdos con Augas de Galicia y otras administraciones para los proyectos de mayor envergadura. En este sentido, desde Augas Limpas solicitan una nueva auditoría específica para detectar infiltraciones en O Hío y Aldán, que debe servir para fijar las obras prioritarias en 2027.