Moaña no recupera el PAC 24 horas: tendrá un médico de urgencia de tarde y ambulancia de soporte avanzado todo el día
El conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño ha visitado este viernes las instalaciones del centro de salud, que entrará en funcionamiento el día 15
Moaña se queda sin servicio de urgencias las 24 horas del día. Así lo ha confirmado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en su visita esta mañana a las instalaciones del centro de salud que entrará en funcionamiento el próximo día 15 de junio.
En su lugar, la consellería ha optado por una fórmula intermedia consistente en tener a un médico y una enfermera de urgencias por las tardes y una ambulancia de soporte vital avanzado (SVA) que ampliará su horario de servicio. Hasta ahora estaba operativa 12 horas, ahora pasará a estarlo 24, dando así cobertura a las noches y a los fines de semana.
El PAC de refencia seguirá siendo, por lo tanto, el de Cangas.
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