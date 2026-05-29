El BNG aprueba pedir que la Sareb ceda sus terrenos en Moaña directamente a la Xunta en vez de al Concello

La vivienda fue uno de los principales asuntos de debate en el pleno ordinario de mayo de la corporación municipal de Moaña. La discusión se centró en la posible cesión de los terrenos que la Sareb posee en el ámbito de As Raíñas y que, en marzo, ofreció al Concello de forma gratuita para desarrollar vivienda social u otros proyectos de interés público. El gobierno local, del BNG con mayoría absoluta, propuso solicitar que esa cesión se realice, en las mismas condiciones, directamente al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Xunta de Galicia, al considerar que es la administración con competencias en materia de vivienda. La propuesta salió adelante con los votos a favor del BNG y con el rechazo del PP y del PSOE, que criticaron con dureza la decisión del ejecutivo municipal.

Por parte del grupo socialista, el concejal Mario Rodríguez aseguró que la propuesta de la alcaldesa, Leticia Santos, «no responde a un problema jurídico, sino político», y acusó al gobierno local de utilizar las competencias «para justificar una absoluta falta de ambición en materia de vivienda». Rodríguez defendió que la Lei do Solo de Galicia «deja clarísimo que los municipios tienen competencias urbanísticas plenas» y sostuvo que «el Concello puede hacer mucho» con estos terrenos.

El edil socialista contrapuso esta decisión con el proyecto del auditorio de Sisalde, que incluye diez viviendas de alquiler social y que se financiará con un crédito de casi 7,4 millones de euros. «Lo que hacen es echar balones fuera cuando llega una oportunidad real y optan por endeudar al Concello», afirmó. Para el PSOE, rechazar la cesión directa de los terrenos supone «hipotecar el desarrollo de Moaña».

Desde el PP, principal grupo de la oposición, intervino Alfonso Piñeiro, quien recordó que «quien decide cómo y dónde se construye es el Concello». Por ello, pidió al gobierno local que acepte la cesión, urbanice los terrenos y ofrezca después las parcelas a la Xunta para que construya viviendas. En esos solares podrían levantarse más de 250 viviendas. Piñeiro intentó, sin éxito, que el BNG retirase la propuesta del orden del día, aludiendo a un posible error en el informe sobre el pleno de junio de 2025, en el que se aprobó una moción del propio BNG que pedía precisamente la cesión de las parcelas de As Raíñas a la Xunta.

La propuesta del ejecutivo local fue defendida por la portavoz del BNG, María Ortega, que acusó al PP de «enredar porque no tiene argumentos». Ortega recordó que Moaña ya cuenta con «un proyecto de consenso y con la financiación necesaria» para construir en Sisalde un auditorio, el archivo municipal y diez viviendas sociales. La portavoz nacionalista sostuvo que la postura del PP consiste en «hacerle el juego a la Xunta de Galicia». Según afirmó, la estrategia sería que «el Concello acepte los terrenos, gaste dinero de los vecinos urbanizando la zona y, cuando esté todo bonito, se lo regale a la Xunta para que haga o no las viviendas». En cualquier caso, Ortega se mostró confiada en que «la Xunta y la Sareb aceptarán nuestra propuesta».

Como es habitual la alcaldesa acabó con un alegato final en el que defendió que «la promoción de vivienda es una competencia exclusiva de la Xunta y en base a estos principios le pedimos que ayudasen a financiar las 10 viviendas de alquiler social» que la administración autonómica descartó. «Mientras otras administraciones desatienden sus competencias nosotros invertimos en el futuro de Moaña. Ahora que tenemos el Concello saneado decidimos hipotecarnos para el auditorio y esas 10 viviendas». Alega que lo que proponen es «construir 289 viviendas en los terrenos de la Sareb, pero que los construya la Xunta, que para eso tiene la competencia, para lo que pedimos que se le cedan los terrenos de forma gratuita». En los puntos de acuerdo aprobados se ofrece la colaboración municipal a la hora de facilitar el desarrollo de los terrenos. Ayer el ejecutivo local dio respuesta a la Sareb de este acuerdo aprobado, en plazo, pues debía responder antes del 3 de junio. La regidora criticó el rechazo de la oposición «a pedir que el IGVS tenga los terreos de forma gratuita».

En relación con este asunto, el PSOE presentó otra moción con la que buscaba instar al Concello a aceptar los terrenos, apelando a la «responsabilidad y visión de futuro» y advirtiendo de que «Moaña vive una situación límite en materia de acceso a la vivienda». Esta iniciativa fue rechazada con los votos en contra del BNG y la abstención del PP.