Leticia Santos sobre las urgencias en el nuevo centro de salud de Moaña: "Eso no es cumplir con el convenio firmado. Nuestro PAC seguirá secuestrado en Cangas"

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), reaccionó con un vídeo en redes sociales después de la visita de este viernes al nuevo centro de salud en compañía del conselleiro de Antonio Gómez Caamaño. La nacionalista, que ya adelantó que estudiará acudir a la justicia, entiende que la solución de un equipo de médico y enfermero por las tardes y ampliar a 24 horas de servicio la ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería "no es cumplir con el convenio. Nuestro Punto de Atención Continuada (PAC) seguirá secuestrado en Cangas. Exigimos que se sienten con nosotros para buscar una solución", apunta. La regidora, que desde hace cinco años encabeza concentraciones semanales por las urgencias, lamentó que la nueva infraestructura "por la que esperábamos desde hace 26 años" vaya a estar "cerrada por las noches y el fin de semana".