La obra del campo de O Morrazo culmina su primera fase con la retirada del antiguo césped

La obra de mejora del campo de O Morrazo ha completado en apenas tres días su primera fase, consistente en la retirada del viejo césped instalado en el año 2011. La empresa adjudicataria de este proyecto, Mondo Ibérica, finalizó en la noche de ayer el desmontaje de los rollos de la antigua superficie de juego, culminando la tarea un día antes de lo previsto. De hecho, esta mañana la actividad en las instalaciones del Alondras se limitó a la retirada de los elementos que aún permanecían en la infraestructura y a la recogida de enseres y maquinaria, para trasladarlos a su siguiente encargo.

Las actuaciones han sido acometidas por una subcontrata de Plasencia, especializada en este tipo de labores, y se han hecho principalmente con una máquina específica que va levantando tiras de césped de 22 metros de largo por 1,8 de ancho, para enrollarlas en bloques. En paralelo y en uno de sus laterales recoge asimismo la arena y el caucho para acabar dejando el campo "desnudo", con únicamente su capa más inferior, la de asfalto, que deberá servir como base para la instalación de la nueva superficie. En estos días también han estado trabajando en el lugar los fontaneros para ir avanzando en la eliminación del actual sistema de riego en altura para sustituirlo por uno a ras de suelo que solo se eleve cuando se esté utilizando.

El lunes está previsto que se reanuden los trabajos, ahora ya con la colocación del nuevo césped. La primera de las tareas será la de comprobar el estado real de la base de asfalto para saber si hay que realizar algún retoque o mejora, y, a continuación, se irá preparando la superficie para instalar un manto elástico de amortiguación y luego el nuevo césped de última generación, con la habitual capa de caucho y arena. La previsión es que la renovación del terreno de juego de O Morrazo pueda estar lista en un plazo de tres semanas, siempre y cuando la meteorología acompañe con ausencia de lluvias. Así, en la semana del 22 al 28 de junio el campo debería estar listo, a tiempo no solo para la pretemporada del Alondras, sino incluso para la celebración de su campus.

El cambio del césped de O Morrazo cuenta con un presupuesto de 256.844 euros, que serán asumidos por el Concello de Cangas con fondos propios tras haber descartado anteriormente la posibilidad de ejecutar esta actuación a través del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra.