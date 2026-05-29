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Moaña abre, para todo el año, los baños públicos de sus playas

Playa de A Xunqueira, con bañistas, en 2025.

Playa de A Xunqueira, con bañistas, en 2025. / Carlos Núñez

Redacción

Moaña

El Concello de Moaña abre el lunes 1 de junio los baños públicos ubicados en el entorno de las playas de O Con, A Xunqueira y Meira. La edil Dolores Chapela, explica que la intención es que, por primera vez, permanezcan abiertos ya todo el año. A mayores solicita a Portos la apertura de los baños de la estación marítima.

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