Acto, este sábado, por la memoria histórica de los asesinados en Cruz da Maceira

Este sábado, 30 de mayo a las 12.00 horas, la Cruz da Maceira acoge un acto comarcal por la memoria histórica de O Morrazo organizado por los colectivos memorialistas de Bueu, Cangas, Marín, Moaña y Vilaboa.

El objetivo del acto es mostrar «nuestra resistencia a la desmemoria» y proclamarlo en un lugar como Cruz da Maceira en donde se sufrieron palizas, fusilamientos y ocultación de los cuerpos.

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Los convocantes citan a varios asesinados en este monte como el militante comunista de Marín José García Bustos, Manuel García «O Apache» o Manuel «O Moaña», además de víctimas de palizas en la zona. Apuntan como responsable a Bruno «O Alemán».