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Acto, este sábado, por la memoria histórica de los asesinados en Cruz da Maceira

Un acto reciente por la memoria histórica en Moaña.

Un acto reciente por la memoria histórica en Moaña. / Julio Santos Álvarez

Fran G. Sas

O Morrazo

Este sábado, 30 de mayo a las 12.00 horas, la Cruz da Maceira acoge un acto comarcal por la memoria histórica de O Morrazo organizado por los colectivos memorialistas de Bueu, Cangas, Marín, Moaña y Vilaboa.

El objetivo del acto es mostrar «nuestra resistencia a la desmemoria» y proclamarlo en un lugar como Cruz da Maceira en donde se sufrieron palizas, fusilamientos y ocultación de los cuerpos.

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Los convocantes citan a varios asesinados en este monte como el militante comunista de Marín José García Bustos, Manuel García «O Apache» o Manuel «O Moaña», además de víctimas de palizas en la zona. Apuntan como responsable a Bruno «O Alemán».

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