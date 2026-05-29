El Concello de Bueu bloqueará el paso de coches en el parque de Banda do Río

El Concello de Bueu bloqueará con bancos de granito el entorno del parque infantil de Banda do Río para impedir el tránsito y circulación de vehículos. Una medida anunciada desde la Alcaldía tras una serie de quejas vecinales, que alertaban de que esta semana hubo un vehículo que atravesó estos espacios para depositar madera en una parcela privada situada al lado del edificio de Can do Penedo y con frente al mar.

El alcalde bueués, Félix Juncal, califica esta acción como «un comportamento intolerable e incívico» y subraya que nadie puede atravesar con un automóvil un parque infantil o jardines públicos sin la correspondiente autorización. «Parece ser que non é a primeira vez que pasa, polo que se avisou á Policía Local e na vindeira semana colocaranse bancos de granito nos terreos públicos para impedir o acceso con vehículos», advierte Juncal.

La parcela en la que se depositó la madera es de titularidad privada, aunque está sujeta a una servidumbre de Costas del Estado. En Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Bueu figura como zona verde.

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Estas quejas están relacionadas con un conflicto vecinal por unas obras en uno de los pisos del edificio. Desde el Concello insisten en que se procedió a declarar en dos ocasiones la ineficacia de la declaración responsable presentada por el promotor –una en 2025 y otra en 2026– y que se dio traslado de los hechos a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu), que es la que tiene competencias en la zona.