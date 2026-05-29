El colegio A Torre-Cela de Bueu se impone en el Torneo Escolar de Oratoria de la Fundación Barrié

El Torneo Escolar de Oratoria de la Fundación Barrié celebró este viernes su fase final a la que llegaron solo 12 de los 78 equipos participantes. Hay triunfadores de Bueu, pues el CEIP A Torre-Cela fue el ganador en la categoría Avanzado, enfrentándose en la final al CPR Las Acacias de Vigo que quedó en segundo lugar. La gran final se disputó por la tarde y los estudiantes se enfrentaron a cinco pruebas en las que un jurado experto valoró aspectos como su expresión oral, el lenguaje no verbal o la capacidad de improvisación.

El torneo está impulsado por la Fundación Barrié en colaboración con la escuela de debate y oratoria TALKK. Se dirige a alumnos de Educación Primaria de entre 8 y 12 años. Entre los 78 equipos que se inscribieron participaron este año 497 alumnos y 74 docentes de 41 centros educativos de toda Galicia. A lo largo del curso recibieron formación específica en aspectos como la exposición en público, la expresión de emociones o el manejo de la comunicación no verbal. Todo ello con el objetivo de desarrollar las habilidades comunicativas desde la infancia y de dotar a los niños de herramientas que les permitan liderar eficazmente situaciones comunicativas, perder el miedo escénico, expresar sus ideas de forma convincente y desarrollar una escucha activa.