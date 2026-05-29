Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda Nueva GaliciaPacto Profesores XuntaDIRECTO Día Fuerzas Armadas Vigo«Caso Oresa»Botín del IvyCelta FortunaOrquesta «Ciudad de Vigo»FARO lanza «Vive Vigo»
instagramlinkedin

Solidaridad

Cerca de un centenar de personas se concentra en Cangas para recibir a Benito González, integrante de la flotilla de Gaza

Un momento de la concentración de ayer en Cangas.

Un momento de la concentración de ayer en Cangas. / Gonzalo Núñez

Redacción

Morrazo

Cerca de un centenar de personas se concentraron ayer frente al Concello de Cangas en un acto que sirvió para recibir a Benito González, el vecino de O Hío que formó parte de la Global Sumud Flotilla desplazada a Gaza, pero también para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino.

El activista expuso la necesidad de «hacer algo, porque si no lo hacemos, Gaza caerá en el olvido» y subrayó la importancia de la flotilla «para acercar Gaza al mundo». También animó a los patrones de O Morrazo a incorporarse a esta lucha dentro de la propia flotilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Amancio Ortega desembarca en el puerto de Aldán
  2. El «Valoria B», de Amancio Ortega, se adelanta al verano y ya surca las aguas de la ría de Aldán
  3. Desmantelado un piso en Cangas en donde se ejercía la prostitución 24 horas y se instaba a hacer consumir drogas y alcohol a los clientes
  4. La concentración motera de Bueu espera batir récords para superar las 6.000 motos y endurece los controles contra ruidos
  5. Un vecino de Cangas sufre una hipoglucemia en el parque de A Caína y consiguen salvarle la vida: «Impidieron que entrase en coma hipoglucémico, les estaré siempre agradecido»
  6. O Hío homenajea al que fue su cura Alfonso Fernández
  7. Unos 400 vecinos gritan en Cangas 'fora fascistas da nosa vila
  8. El frente de Rodeira vuelve a liderar la promoción inmobiliaria en Cangas

Cerca de un centenar de personas se concentra en Cangas para recibir a Benito González, integrante de la flotilla de Gaza

Cerca de un centenar de personas se concentra en Cangas para recibir a Benito González, integrante de la flotilla de Gaza

El Concello de Bueu bloqueará el paso de coches en el parque de Banda do Río

El Concello de Bueu bloqueará el paso de coches en el parque de Banda do Río

Moaña abre, para todo el año, los baños públicos de sus playas

Moaña abre, para todo el año, los baños públicos de sus playas

El colegio A Torre-Cela de Bueu se impone en el Torneo Escolar de Oratoria de la Fundación Barrié

El colegio A Torre-Cela de Bueu se impone en el Torneo Escolar de Oratoria de la Fundación Barrié

Las casetas de Ons: un «atentado» y «atropello» a la memoria democrática

Las casetas de Ons: un «atentado» y «atropello» a la memoria democrática

El BNG aprueba pedir que la Sareb ceda sus terrenos en Moaña directamente a la Xunta en vez de al Concello

El BNG aprueba pedir que la Sareb ceda sus terrenos en Moaña directamente a la Xunta en vez de al Concello

Leticia Santos sobre las urgencias en el nuevo centro de salud de Moaña: "Eso no es cumplir con el convenio firmado. Nuestro PAC seguirá secuestrado en Cangas"

Leticia Santos sobre las urgencias en el nuevo centro de salud de Moaña: "Eso no es cumplir con el convenio firmado. Nuestro PAC seguirá secuestrado en Cangas"

La obra del campo de O Morrazo culmina su primera fase con la retirada del antiguo césped

Tracking Pixel Contents