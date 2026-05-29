Solidaridad
Cerca de un centenar de personas se concentra en Cangas para recibir a Benito González, integrante de la flotilla de Gaza
Redacción
Morrazo
Cerca de un centenar de personas se concentraron ayer frente al Concello de Cangas en un acto que sirvió para recibir a Benito González, el vecino de O Hío que formó parte de la Global Sumud Flotilla desplazada a Gaza, pero también para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino.
El activista expuso la necesidad de «hacer algo, porque si no lo hacemos, Gaza caerá en el olvido» y subrayó la importancia de la flotilla «para acercar Gaza al mundo». También animó a los patrones de O Morrazo a incorporarse a esta lucha dentro de la propia flotilla.
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