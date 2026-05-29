Cerca de un centenar de personas se concentra en Cangas para recibir a Benito González, integrante de la flotilla de Gaza

Cerca de un centenar de personas se concentraron ayer frente al Concello de Cangas en un acto que sirvió para recibir a Benito González, el vecino de O Hío que formó parte de la Global Sumud Flotilla desplazada a Gaza, pero también para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino.

El activista expuso la necesidad de «hacer algo, porque si no lo hacemos, Gaza caerá en el olvido» y subrayó la importancia de la flotilla «para acercar Gaza al mundo». También animó a los patrones de O Morrazo a incorporarse a esta lucha dentro de la propia flotilla.