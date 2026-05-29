Las casetas de Ons: un «atentado» y «atropello» a la memoria democrática

La nueva ubicación en Bueu de las casetas para el despacho de billetes a la isla de Ons sigue generando controversia y malestar. Su emplazamiento al lado del monumento en homenaje a José Gómez de la Cueva «Johan Carballeira» y a las víctimas de la represión franquista ha provocado la reacción de la asociación que lleva el nombre del que fuera alcalde de Bueu, periodista y poeta, que fue fusilado en abril de 1937. «A ubicación representa un atentado contra unha obra que fai homenaxe ás vítimas do golpe militar, que está protexida pola Ley de Memoria Democrática», argumenta el investigador y directivo de la Asociación Amigos de Johan Carballeira, Xosé Novas.

La escultura fue colocada e inaugurada en abril de 1999, cuando el propio Xosé Novas era alcalde de Bueu. El monumento se financió por suscripción popular a raíz de la constitución de la Asociación Amigos de Johan Carballeira y el Parlamento de Galicia aportó 800.000 pesetas de la época. La campaña promovida por la asocación incluyó la creación de Comité de Honra, en el que figuraban destacadas figuras de las artes y de la cultura en Galicia: el pintor Manuel Colmeiro, el artista y fundador de Sargadelos Isaac Díaz Pardo, el escritor Francisco Fernández del Riego, el abogado Xaime Illa Couto y los escritores Xosé Luís Méndez Ferrín, Uxío Novoneira y Gonzalo Torrente Ballester. La documentación que obra en la parroquia de Bueu confirma que Johan Carballeira, bajo su nombre real de José Gómez de la Cueva, fue uno de los testigos de la boda de Torrente Ballester con la vecina de Bueu Josefina Malvido, en mayo de 1932. El otro testigo fue otro vecino de Bueu represaliado, Francisco Escáneo, y que inspiró otro de los personajes reales de la monumental trilogía de «Los gozos y las sombras». Este comité de honor estaba presidido por el hermano menor Carballeira, Ángel Gómez de la Cueva.

El artista encargado de elaborar el monumento en homenaje a Johan Carballeira y a los represaliados fue Manolo Paz, un escultor reconocido a nivel internacional. «A obra foi ubicada onde estableceu Portos de Galicia, dacordo co seu plan de usos que acababa de aprobar. Ese espazo tiña para Portos a calificación de ‘uso integración porto-cidade’ e hoxe continúa coa mesma calificación», sostiene Xosé Novas. Por ello, desde la asociación expresan su «protesta polo atropello que representa esta actuación de Portos de Galicia, que vai incluso contra as súas propias normas».

Hasta hace unas semanas los despachos con los billetes a Ons estaba situadas en el entorno del punto de embarque, que un espacio que aparecía definido para «uso comercial, tráfico de pasaxeiros». La decisión de este traslado y las explicaciones de Portos tampoco han sentado bien en alguna de las navieras que operan en la zona. «No nos consultan nada, nos imponen. Así que sería bueno era bueno que aclaren con quien hablan cuando dicen que la principal naviera que opera en Bueu está de acuerdo con el cambio», afirman desde una de las empresas.