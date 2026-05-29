La abstención del gobierno tripartito de Cangas y el voto del PP impulsan el trámite del PIA de A Rúa para la construcción de 300 viviendas de promoción pública

El pleno del Concello de Cangas aprobó este viernes un acuerdo de conformidad con la delimitación del Plan de Interese Autonómico (PIA) para la construcción de 300 viviendas de promoción pública en A Rúa. Un acuerdo que salió adelante solo con los votos a favor del PP y con la abstención del gobierno tripartito, que dejó claras sus reservas sobre la ubicación elegida y achacó la falta de información y de garantías por parte de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. El único voto en contra fue el de Alternativa dos Veciños (AV), cuya portavoz aludió la controversia que estos proyectos están generando en otros puntos de Galicia y lamentó que no se aprovechen edificaciones ya existentes y paralizadas, como la urbanización de A Regueira o el edificio de la calle Atranco.

El debate fue un intercambio entre las presuntas bondades de este proyecto, defendidas por el PP, y las dudas o incluso oposición que suscita entre el resto de grupos de la corporación y los propietarios afectados, algunos de los cuales estaban en el salón de plenos y que desconocen cuál es el precio de expropiación que se les ofrecerá por sus fincas. El concejal popular Rafael Soliño aseguró que el 100% de la promoción se destinaría al mercado de protección, que no se afectaría a ninguna casa ya existente, que los dueños que no quisieran vender tendrían la oportunidad de participar en el desarrollo urbanístico en función de la edificabilidad de sus parcelas y que el acuerdo aprobado en pleno solo hace referencia a la delimitación del ámbito. Un trámite necesario para que desde el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) pueda ponerse en marcha el proceso de negociación y desarrollo del ámbito.

A todo ello respondió el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, manifestando que en la reunión mantenida con la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, se les trasladó esa misma información.Pero con un matiz: «Todo de palabra», quejándose de la falta de garantías y de compromisos por escrito. «Esperemos que todo sexa verdade», añadió Iglesias.

Unas dudas que también expresó la portavoz del PSOE, Sagrario Martínez, que adelantó la abstención del tripartito. «Este asunto non precisa de aprobación plenaria, non entendemos a premura e non temos información clara ao respecto. E os veciños tampouco», argumentó.

La alcaldesa, Araceli Gestido, defendió que el gobierno optaba por un «voto de responsabilidade», a través de una abstención que no entorpece la tramitación del PIA. «Non temos nada por escrito. Aprobar isto é case un acto de fe, un cheque en branco», manifestó. E incidió en un argumento esgrimido previamente por Antón Iglesias: la «nula» voluntad negociadora por parte de la Consellería de Vivenda en la reunión mantenida entre las dos partes y que según el gobierno local ni siquiera entró a valorar las alternativas presentadas desde el Concello. «Chegaron cunha proposta pechada, era un ‘o tomas ou o deixas’», resumió la regidora.

Victoria Portas apunta a la polémica del PIA de San Mauro, en Pontevedra, «que se leva por diante 37 vivendas»

La posición más contundente fue la expresada por AV a través de Victoria Portas, que votó en contra y mostró su absoluta desconfianza. La exalcaldesa puso en tela de juicio la elección del ámbito, que por su emplazamiento a las puertas de Cangas y a unos minutos a pie de la playa de Rodeira resulta muy atractivo urbanísticamente. Y por tanto también muy caro. Recordó los impedimentos por parte de la Xunta cuando propuso crear una senda peatonal y ciclista en este entorno alrededor el río Saíñas y se refirió a la polémica que se vive en Pontevedra alrededor del PIA de San Mauro, que «se vai levar 37 vivendas por diante».

El concejal del PP Rafael Soliño aseguró en su último turno de palaba que entre los motivos que convierten en «óptima» la elección del entorno de A Rúa están precisamente su calificación urbanística, sus conexiones con vías autonómicas de alta capacidad y con el transporte público, la presencia de servicios básicos, la futura construcción de un área comercial y una dotación sanitaria en el entorno o la creación de un corredor ecológico alrededor del río Saíñas. Un punto que aprovechó para reprochar al gobierno local que ahora se preocupe por las posibles consecuencias de construir en las inmediaciones del Saíñas «cando uns metros máis abaixo» dio licencia para una edificación turística.

Antes de cerrarse el debate, Antón Iglesias se refirió a la posibilidad esbozada desde el PP de que los propietarios de los terrenos que no quisieran vender podrían participar en el desarrollo del PIA. «Espero que a Xunta lle ofreza un bo prezo aos donos porque a outra opción non a vexo», expresó, en alusión a los elevados costes que deberían adelantar para la urbanización. «Aquí hai moitos interrogantes e estamos actuando en base a un acto de fe. Eu lanzo o meu desexo de que ninguén saia prexudicado e que podamos ver esas vivendas», zanjó Araceli Gestido antes de proceder a la votación.