Vecinos del entorno del vial Madalena-Herbello, en Cangas, alertan de "graves deficiencias" en la obra de mejora de la movilidad

Vecinos residentes en el entorno de la carretera provincial Madalena-Herbello, la EP-1002, mostraron esta semana su “profundo descontento” por la gestión técnica del proyecto que se encuentra actualmente en obras. La actuación, con una inversión de 1,2 millones de euros, tiene como objetivo mejorar la movilidad y la seguridad peatonal en la zona. Así lo trasladó la concejala de AV en Cangas, Victoria Portas, que se reunió con residentes a pie de obra y calificó la ejecución como “un despropósito”. Según explicó, los vecinos alertan de varias deficiencias, entre ellas problemas en el drenaje de pluviales. Sostienen que las aguas de lluvia se están dirigiendo hacia fincas particulares y puntos bajos, “amenazando con inundar propiedades y afectar a cimentaciones”.

También lamentan que no se modifique el diámetro de la canalización del saneamiento. A su juicio, un tubo de 25 milímetros podría resultar insuficiente, ya que en una zona donde antes solo había una vivienda ahora la conexión daría servicio a cinco, con posibilidad de crecimiento a corto plazo.

Los residentes denuncian, además, presuntos problemas técnicos y de acceso derivados de errores en las rasantes, que dificultarían la entrada a garajes privados. Señalan también el incremento de pendientes hacia viales municipales y expresan dudas sobre la estabilidad de algunos muros de contención.

Otro de los temores vecinales es que se produzcan cortes en viales municipales sin garantizar accesos alternativos. Según Portas, los afectados “se ofrecieron a ceder terrenos para realizar rampas de entrada a los viales que quedaron cerrados”.

La concejala añadió que los vecinos denuncian que se les niega el acceso al proyecto de ejecución. También aseguran que, pese al acuerdo alcanzado con la Diputación, no se ejecutarán los dos puntos de paradas seguras previstos dentro del proyecto “Apearse” para los autobuses. Asimismo, muestran su preocupación por la zona en la que se contempla una cesión para un mirador, ya que, según indican, finalmente no se ejecutaría y podría acabar convertida en un espacio de maleza y escombros.

AV anunció que presentará una moción en el pleno para exigir la rectificación de estos posibles errores. La formación defiende su papel en la consecución del acuerdo para la obra durante la etapa en la que Victoria Portas ostentó la Alcaldía y considera “inaceptable” que una actuación concebida para mejorar la vida de los vecinos “se esté convirtiendo en un problema”.