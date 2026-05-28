La Universidade de Vigo forma en primeros auxilios a los mayores de Moaña

Aprender a salvar vidas mientras se apuesta por un envejecimiento activo. Ese fue el doble objetivo de la segunda jornada del programa «Mareas de Coñecemento», una iniciativa impartida por docentes especializados de la Universidade de Vigo, con la colaboración de la Xunta de Galicia, y que acoge el Concello de Moaña. El programa, que comenzó la semana anterior, cuenta todavía con otros dos bloques temáticos en distintos puntos del municipio. Su finalidad es acercar la formación académica a la población mayor de 50 años, promover hábitos saludables y ofrecer a los participantes herramientas prácticas que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

El seminario de esta semana combinó formación teórica y práctica sobre técnicas básicas de soporte vital. Los asistentes recibieron nociones sobre reanimación cardiopulmonar, el uso del desfibrilador, las principales causas de una parada cardíaca, los pasos que deben seguirse en caso de accidente y cómo iniciar una maniobra de reanimación.

La tercera jornada, sobre envejecer con salud, será en Tirán. / | FdV

En el taller participaron 20 personas, el máximo previsto debido a la limitación del material disponible. Entre los asistentes se encontraban representantes de las directivas de los tres clubes de jubilados del municipio. La formación corrió a cargo de docentes del Programa Universitario de Maiores del Campus de Pontevedra y de miembros del grupo de investigación REMOSS de la universidad viguesa: Roberto Jesús Barcala, Sheila Vázquez, Adrián Gómez, Marcos Sanmartín, Eloy Carracedo y Emilio Boo.

La próxima cita de Mareas de Coñecemento será el 1 de junio en el Centro Sociocultural Castroviejo de Tirán, bajo el título «Envellecer con saúde: hábitos ecolóxicos e exercicio».

La concejala de Benestar Social, María Sanluis, explicó que Moaña acoge este programa porque busca «democratizar el conocimiento científico, artístico y social, promoviendo el envejecimiento activo, la participación social y la mejora de la calidad de vida del vecindario». Sanluis destacó, además, que para el Concello supone «una oportunidad de ofrecer formación adaptada a las necesidades de la ciudadanía».

La entrega de diplomas a las personas participantes en los seminarios se celebrará el miércoles 10 de junio.